花蓮》花蓮縣長候選人徐榛蔚今雨中拜票 市場攤商熱情回應

今天上午下雨，花蓮縣長候選人徐榛蔚穿起雨衣，準備前往花蓮市綜合市場拜票。（范振和攝）

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花蓮縣長候選人徐榛蔚在花蓮市綜合市場逐攤拜票，大受歡迎。（范振和攝）
花蓮市綜合市場「餓勢力」麵店主人范世維致贈鳳梨、橘子，縣長候選人徐榛蔚（右）笑開懷。（范振和攝）
花蓮長候選人徐榛蔚團隊或穿雨衣或撐傘，冒雨市場掃街，民眾紛紛喊讚。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚團隊，2日上午前進花蓮市綜合市場，雨中掃街，贏得攤商熱情回應。

徐榛蔚今天上午10時起，由花蓮市代會副主席楊士弘夫婦、縣議員候選人魏嘉彥、俞慧君等多人陪同，在花蓮市綜合市場逐攤拜票，她穿著輕便雨衣、雨鞋，所到之處，帶起「凍蒜」聲浪，不少攤商不管她是否穿雨衣，緊抱不放，濕了一身，有的攤商則隨手在攤架上拿贈菜頭、鳳梨等農特產品，盡說些吉利話。

其中，「餓勢力」精緻麵館主人范世維遠遠看到徐榛蔚，立馬準備橘子、鳳梨，致贈時高喊「選票旺旺來」、「拜票大吉又大利」。徐榛蔚笑瞇了眼。當她看到有婦人在修腳指甲時，她說，政府就該積累鄉親的小確幸，讓鄉親都能賺到錢，成功營造花蓮的大幸福。

徐榛蔚指出，以花蓮市而言，光是公有零售市場就有重慶、復興、美崙、大同、中華、中山等多座，復興（綜合）市場鄰近台銀花蓮分行，位於金三角商圈內，小吃、服飾、農漁特產等，琳瑯滿目。她希望有機會協助各市場因地制宜，改造成人文、產經兼具的特色市場，必能大大翻轉底層經濟。

(中時 )

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