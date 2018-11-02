高雄》深入綠票倉！韓國瑜今晚前進旗鼓鹽埕！

【現場直擊】深入綠營票倉傾聽基層聲音！韓國瑜在鳳山大型造勢獲得空前成功之後，選擇走入基層掃街拜票，並希望藉此能獲得鹽埕、鼓山、旗津的鄉親支持！
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中時電子報
／綜合報導、中天新聞／、李孟昌、張崇閔、
高雄》深入綠票倉！韓國瑜今晚前進旗鼓鹽埕！
國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／本報資料照，宋以安攝）

年底高雄市長選舉開始最後衝刺階段，國民黨候選人韓國瑜今除搭乘渡輪與旗津商圈業者座談，並以車隊掃街向旗津鄉親拜票外，他今晚7點將在鹽埕舉辦「鼓山、鹽埕、旗津挺韓國瑜之友會」，而到旗津搭渡輪時，他緊握每位支持者的手，支持者問他，坐渡輪的感覺怎麼樣？韓國瑜表示渡輪很好。「我(韓)今天來到旗津，民眾都期待改變，代表民眾無形心中的吶喊，他說，民眾真的是期待改變，民調不論高低都不會影響我的鬥志，我的鬥志都是一樣的，請高雄市民支持我」。

韓國瑜今日15:20在旗津商圈與業者座談，隨即在15:50-16:30車隊掃街，向旗津鄉親拜票，晚間19:00鹽埕鼓山旗津舉辦凝聚基層支持者的「挺韓國瑜之友會」造勢活動，將在忠孝國小前展開，至於為何選在旗津、鹽埕？實因過去歷屆選舉投票比例上綠都大於藍，而這將也是鳳山5萬人大造勢之後第一場區域型的宣傳晚會。

活動場名： 鹽埕鼓山旗津「挺韓國瑜之友會」

活動時間： 19:00開始

活動地點： 五福四路和大智路口,忠孝國小前

出席的政治人物包括，國民黨立委黃昭順、陳宜民，高雄市議會前議長許崑源、前高雄縣長楊秋興、前立委羅世雄、前副議長蔡松雄，和國民黨旗鼓鹽市議員候選人蔡金晏、陳美雅都將出席，市長候選人韓國瑜將於晚間7點50進場發表演說。

(中時電子報)

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