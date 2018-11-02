日本作家野島剛：吃著尾道拉麵 感謝美味背後的台灣人

台灣人研發的的尾道拉麵，不僅在尾道成為招牌美食， 全日本更能找到尾道拉麵口味的泡麵。圖為朱華園的尾道拉麵。(擷圖自尾道市觀光協會網站)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台灣人愛哈日，但許多日本人卻不知道，他們也受到台灣製造的美食影響甚深！日本作家野島剛日前去尾道參加島波海道自行車賽，他在廣島的尾道用餐，一邊吃美味的尾道拉麵，一邊感謝美味背後的台灣人。他指出，有多位台灣人所研發的中華美食，像尾道拉麵一樣馳名日本，一直默默傳承著混雜「日台中」元素的好滋味。

野島剛今(2)日在《蘋果日報》撰寫專欄表示，他參加自行車賽之餘，最大的樂趣就是四處品嘗當地的珍饈美饌。他在尾道車站前的有名拉麵店「谷」，享用著馳名日本的尾道拉麵，以醬油為底的湯頭上面懸浮著豬背脂（豬的背部脂肪），增加了拉麵的香氣風味，很快就擄獲日本人的胃，在全日本打響知名度。如今在日本超商，幾乎都有販售「尾道拉麵」口味的泡麵。

野島剛指出，「尾道拉麵」的創始人是來自台灣的朱阿俊。他創業於昭和22年（1947年）的中華料理店「朱華園」，最早是在尾道以拉麵攤起家，對不少市民而言，朱桑的拉麵幾乎是從小吃到大的懷念滋味。

據說，他與日本妻子所生的兒子繼承衣缽。為了能夠更接近父親的味道，他的兒子經常拜訪台灣，體驗台灣的味道。

日本的中華料理已和日本人的飲食生活密不可分。根據統計，在日本的中華料理店數目僅次於和食店。單看「中華料理」名稱，日本人容易與「中國」連結在一起，實際上台灣人在其中扮演著重要角色。因為有些人自戰前到戰後都待在日本，他們在中華料理的世界裡成功獲得一席之地。

野島剛提到「杯麵」就是最典型的例子。日清食品創立者安藤百福（吳百福），他來自嘉義朴子。現在NHK晨間劇播放的《萬福》就是講述他的成功故事，有很高的收視率。

另外，到大阪出差的人購買伴手禮的名單，「蓬萊」肉包最受歡迎，而它也是來自嘉義的羅邦強所創立，他在戰後民不聊生的廢墟裡，開了一間中華料理店，也賣肉包，後來成為日本全國皆知的品牌。

最近人氣高漲的名古屋特產「台灣拉麵」也是一例。源起於中華料理店「味仙」，是台灣人郭明優從台南擔仔麵得到靈感，將絞肉經過辣味調理後，放在拉麵上頭，這道台灣拉麵現在已是名古屋的招牌料理。

野島剛指出，日本的拉麵來自中國，經過台灣人不斷的失敗與嘗試，開發出符合日本人口味的拉麵。這些生存在日本與中國夾縫中的台灣人，創造出混雜「日台中」三要素的美食，為日本的飲食文化發展帶來了很大的影響。

(中時電子報)

文章來源：野島剛官方網站

大埔商圈美食一級戰區開打！小吃… 一頂草帽告訴你 為什麼大家不去…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。