日本作家野島剛：吃著尾道拉麵 感謝美味背後的台灣人

2018年11月02日 15:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣人愛哈日，但許多日本人卻不知道，他們也受到台灣製造的美食影響甚深！日本作家野島剛日前去尾道參加島波海道自行車賽，他在廣島的尾道用餐，一邊吃美味的尾道拉麵，一邊感謝美味背後的台灣人。他指出，有多位台灣人所研發的中華美食，像尾道拉麵一樣馳名日本，一直默默傳承著混雜「日台中」元素的好滋味。

野島剛今(2)日在《蘋果日報》撰寫專欄表示，他參加自行車賽之餘，最大的樂趣就是四處品嘗當地的珍饈美饌。他在尾道車站前的有名拉麵店「谷」，享用著馳名日本的尾道拉麵，以醬油為底的湯頭上面懸浮著豬背脂（豬的背部脂肪），增加了拉麵的香氣風味，很快就擄獲日本人的胃，在全日本打響知名度。如今在日本超商，幾乎都有販售「尾道拉麵」口味的泡麵。

野島剛指出，「尾道拉麵」的創始人是來自台灣的朱阿俊。他創業於昭和22年（1947年）的中華料理店「朱華園」，最早是在尾道以拉麵攤起家，對不少市民而言，朱桑的拉麵幾乎是從小吃到大的懷念滋味。

據說，他與日本妻子所生的兒子繼承衣缽。為了能夠更接近父親的味道，他的兒子經常拜訪台灣，體驗台灣的味道。

日本的中華料理已和日本人的飲食生活密不可分。根據統計，在日本的中華料理店數目僅次於和食店。單看「中華料理」名稱，日本人容易與「中國」連結在一起，實際上台灣人在其中扮演著重要角色。因為有些人自戰前到戰後都待在日本，他們在中華料理的世界裡成功獲得一席之地。

野島剛提到「杯麵」就是最典型的例子。日清食品創立者安藤百福（吳百福），他來自嘉義朴子。現在NHK晨間劇播放的《萬福》就是講述他的成功故事，有很高的收視率。

另外，到大阪出差的人購買伴手禮的名單，「蓬萊」肉包最受歡迎，而它也是來自嘉義的羅邦強所創立，他在戰後民不聊生的廢墟裡，開了一間中華料理店，也賣肉包，後來成為日本全國皆知的品牌。

最近人氣高漲的名古屋特產「台灣拉麵」也是一例。源起於中華料理店「味仙」，是台灣人郭明優從台南擔仔麵得到靈感，將絞肉經過辣味調理後，放在拉麵上頭，這道台灣拉麵現在已是名古屋的招牌料理。

野島剛指出，日本的拉麵來自中國，經過台灣人不斷的失敗與嘗試，開發出符合日本人口味的拉麵。這些生存在日本與中國夾縫中的台灣人，創造出混雜「日台中」三要素的美食，為日本的飲食文化發展帶來了很大的影響。

(中時電子報)