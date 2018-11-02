慣竊假冒師傅偷工地 工程師智取逼竊賊現身

50歲曾姓慣竊假冒鷹架師傅至工地行竊，提著2袋贓物準備離去，被工程師發現有異。（馮惠宜翻攝）

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曾嫌到工地行竊後準備帶著2大袋銅線離開。（馮惠宜翻攝）

台中市一名50歲曾姓慣竊日前假冒鷹架師傅至工地行竊，還大膽的跑去工務所借工具，因他使用的工具不合常理，讓工程師疑心大起，靠智取誘出提著2袋贓物的曾姓竊嫌現身，雙方僵持不下之際，知道警方即將到場的曾嫌，這才大打悲情牌稱自己沒錢吃飯才會下手行竊，並希望已被給過很多次機會的他能有「再一次機會！」

台中市警察局第三分局東區分駐所員警10月22日獲報轄內某工地現場出現竊賊，疾赴現場只見1名身著短褲反戴球帽的男子腳邊放置2袋物品，工地工程師向警方還原現場發生經過，原來大膽的曾姓嫌犯闖入工地後，隨即至工務所商借開口夾把手及剪刀謊稱自己要去修理鷹架。

工務所內的黃姓工程師一開始還熱心幫他借工具，卻在曾男離開後越想越覺有異，因為曾男聲稱要用來修理鷹架的工具實在是「怪怪的」，其隨即下樓查證，詢問熟悉的鷹架師傅卻得到查無此人的回覆，為避免打草驚蛇，她一面假意大聲詢問「師傅你在哪裡施工」，邊和警衛守住出口，果然不久後，只見曾嫌提了2大袋銅線及消防管線正準備離開。

面對質疑，曾嫌支吾其詞改口自己其實是水電工，卻無法解釋手上的物品做何用途、欲提往何處，雙方僵持許久聽到對方報警後，原不欲認罪的曾嫌終於坦承自己就是來偷東西！

警方將其帶返所調查發現，曾嫌今年1月才在轄內犯下竊盜、恐嚇取財案，走警局如自家廚房，甫出獄1個多月又再度犯案，全案最後依竊盜罪嫌將其移送偵辦。

(中時 )

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