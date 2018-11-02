一頂草帽告訴你 為什麼大家不去墾丁都往沖繩跑

2018年11月02日 15:15 中時電子報 陳儷方

墾丁觀光形象從爆貴的滷味開始，變得很差，當地業者極力想擺脫「墾丁就是貴」的印象，不妨看看網友的日本沖繩體驗，一探旅客要的是什麼FU。一名女網友在「爆怨公社」PO文，分享她在沖繩找回一頂草帽的過程，並且感嘆台灣自然環境沒有比沖繩差，但住宿比日本貴、交通規劃又不佳，連自己人都不想去，更何況外國人？！

網友潛水完後搭公車回那霸市區飯店，發現草帽忘在公車上，於是又上了另一輛巴士，詢問公車司機總站怎麼去，巴士駕駛帶她回總站服務中心詢問，服務中心留下他的聯絡方式，又建議她去另外一家共營同路線的巴士站詢問，也一樣留下聯絡方式。

在2家巴士站工作人員的熱心幫忙下，隔天她再回到巴士站，見到了她的草帽。事情至此，比較台日兩國，在台灣遺失東西要找回來並不難，錢包、護照、相機、手機，外國人也都稱讚台灣人拾金不昧。不過，這名網友拿到手的草帽，竟是〝包好好〞的草帽，還貼了她的名字，巴士站大叔跟她說，「帽子雖然找到了，下次還是要再來玩喔！」

網友感嘆的是尋找草帽的態度，「看看人家連一頂草帽都是用這種態度幫客人找回來，我們的觀光區根本就看不見人家的車尾燈呀！」知道為什麼大家都往沖繩跑了嗎？網友說，「在潛過這麼多地方，我們的墾丁南灣與澎湖、七美的海裡的景緻，並不會比沖繩差」，「但住得比別人貴，設備又沒人家好，價格沒有一定，亂哄抬物價，交通也沒規畫，連自己國人都不想去，叫外國人怎麼來？」

網友紛紛對此PO文表示同感，認為墾丁共通的問題就是太貴，「問題就是物價偏高、有點髒，禮貌也差一點」、「總覺得去消費會被當盤子」。

(中時電子報)