一頂草帽告訴你 為什麼大家不去墾丁都往沖繩跑

一頂草帽告訴你 為什麼大家都往沖繩跑（圖／翻攝自爆怨公社）

友善列印
中時電子報

墾丁觀光形象從爆貴的滷味開始，變得很差，當地業者極力想擺脫「墾丁就是貴」的印象，不妨看看網友的日本沖繩體驗，一探旅客要的是什麼FU。一名女網友在「爆怨公社」PO文，分享她在沖繩找回一頂草帽的過程，並且感嘆台灣自然環境沒有比沖繩差，但住宿比日本貴、交通規劃又不佳，連自己人都不想去，更何況外國人？！

網友潛水完後搭公車回那霸市區飯店，發現草帽忘在公車上，於是又上了另一輛巴士，詢問公車司機總站怎麼去，巴士駕駛帶她回總站服務中心詢問，服務中心留下他的聯絡方式，又建議她去另外一家共營同路線的巴士站詢問，也一樣留下聯絡方式。

在2家巴士站工作人員的熱心幫忙下，隔天她再回到巴士站，見到了她的草帽。事情至此，比較台日兩國，在台灣遺失東西要找回來並不難，錢包、護照、相機、手機，外國人也都稱讚台灣人拾金不昧。不過，這名網友拿到手的草帽，竟是〝包好好〞的草帽，還貼了她的名字，巴士站大叔跟她說，「帽子雖然找到了，下次還是要再來玩喔！」

網友感嘆的是尋找草帽的態度，「看看人家連一頂草帽都是用這種態度幫客人找回來，我們的觀光區根本就看不見人家的車尾燈呀！」知道為什麼大家都往沖繩跑了嗎？網友說，「在潛過這麼多地方，我們的墾丁南灣與澎湖、七美的海裡的景緻，並不會比沖繩差」，「但住得比別人貴，設備又沒人家好，價格沒有一定，亂哄抬物價，交通也沒規畫，連自己國人都不想去，叫外國人怎麼來？」

網友紛紛對此PO文表示同感，認為墾丁共通的問題就是太貴，「問題就是物價偏高、有點髒，禮貌也差一點」、「總覺得去消費會被當盤子」。

(中時電子報)

日本作家野島剛：吃著尾道拉麵 … 綠色永續 台中花博國際示範庭園…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。