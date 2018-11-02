國民黨推3公投廣告片 籲全民11／24展現意志、捍衛健康

2018年11月02日 15:28 中時 楊佳穎

10公投案電視意見發表會本週末登場，國民黨副主席曾永權2日上午則偕同公投領銜人盧秀燕、林德福及藍委賴士葆召開「反空汙、反核食、反深澳電廠公投說明及電視廣告CF首播」記者會，呼籲大家為了自我及下一代的健康及未來，11月24日踴躍參與投票，除支持國民黨提名的候選人外，也要支持國民黨3公投，讓3案都能一舉超過500萬張同意票，達成全壘打目標。

曾永權表示，國民黨從今年2月起推動反空汙、反核食、反深澳電廠三項公投，都是屬於政策複決的公投案，「為了下一代，我們絕對要讓這三項捍衛健康的公投通過」，但相對而言，蔡政府的表現卻顯得非常心虛。

針對深澳燃煤電廠，曾永權指出，今年3月行政院才宣布推動興建深澳電廠，還稱用「乾淨的媒」，但選前一個多月卻政策急轉彎宣布停建；過去蔡政府政策髮夾彎的紀錄罄竹難書，真的會停止興建深澳電廠嗎？誰也不知道選舉之後民進黨會怎麼變。因此，為捍衛人民呼吸新鮮空氣的權利，必須持續推動反深澳公投，不讓蔡政府選後還有反覆的機會。

至於行政院說稱以兩座燃氣機組取代四座燃煤機組，以改善中火空汙的承諾，曾永權形容，這根本是一張「五年期空頭支票」，因燃氣機組落成最快也要5年後，根本沒辦法解決當前的空汙問題，且5年後是否真能取代燃煤機組誰還能相信，可說這張支票根本就是「為了選舉騙選票」，因此反空汙公投一定要通過，確保人民的呼吸權，不能再被民進黨騙了。

曾永權還強調，台灣人民必須看清楚，蔡政府一方面反核，另一方面卻想進口核災區食品，簡直將人民的健康當兒戲，必須在11月24日展現全民意志，不讓蔡政府把人民的健康當政治籌碼。

盧秀燕則說，民進黨政府利用中選會成東廠打手，杯葛、打壓人民的公投權利，但國民黨越挫越勇，絕對會站人民這邊，為導正民進黨錯誤的能源政策，努力宣傳、推動公投，並呼籲勇敢的台灣人為了自己的健康及台灣的能源政策，勇敢站出來表達自我權利，也相信民進黨越打壓，台灣人民越會展現勇敢意志。

(中時 )