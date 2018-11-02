全球大學排名哈佛蟬聯第1 台大排這個名次

2019全球最佳大學排名榜這次針對全球75個國家，多達1250間大學進行排序，其中榜首依然由哈佛大學蟬聯至於台灣首府國立台灣大學今年則排在第174位。(圖/達志影像)

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中時電子報

外媒報導，2019全球最佳大學排名榜這次針對全球75個國家，多達1250間大學進行排序，其中榜首依然由哈佛大學蟬聯至於台灣首府國立台灣大學今年則排在第174位。

《美國新聞與全球報導》（U.S. News & World Report）30日公布了2019年全球大學排名（2019 Best Global Universities），以「學校在研究的活躍程度、論文及出版物發表數量、文獻引用次數、國際合作」等項目作為排名標準。第2、3位則分別為麻省理工學院以及史丹佛大學。亞洲第一學府是排名第38名的新加坡國立大學。第4位加州大學伯克利分校、第6位加州理工學院、第8位哥倫比亞大學、第9位普林斯頓大學以及第10位華盛頓大學。至於以往排名總是相當靠前的耶魯大學，今年僅排名11，罕見跌出前10位。

《U.S. News》教育版主編艾妮塔（Anita Narayan）表示，「高等教育已經更加全球化，透過這份排名名單，讓那些未來希望到國外大學就讀的學子們，能夠好好考慮自己應該申請的是哪一所。」

亞洲地區則屬新加坡成績最為亮眼，由排名第38位的新加坡國立大學及排名第49位的南洋理工大學讀佔亞洲的地區大學最高排名前2名。亞洲區第3名則為中國清華大學，佔全球排名榜第50位。至於台灣方面，本次則有25間大學進榜。依序是首府台灣大學排名第174位、清華大學第341位、成功大學排名第545位、中央大學572位、交通大學627位。

(中時電子報)

文章來源：Best Global Universities Rankings

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