營養午餐食材農藥殘留曾超標被罰 廠商行賄檢查員被舉發

2018年11月02日 15:35 中時 陳淑芬

自稱供應台中市團膳食材高達9成的員林合作農場，曾被陳姓抽查人員抽驗出蔬果農藥殘留不合格而遭罰，陳男在106年3月間再度前往抽檢，黃姓場長探詢要求透露抽驗順序被拒，佯送伴手禮，內夾帶現金10萬元，陳離開發現後，緊急折返送回，並回報主管。台中地院將黃依貪汙治罪條例判刑6月、褫奪公權1年、緩刑2年，向國庫支付15萬元，仍可上訴。

台中市府組成聯合抽驗小組，106年初起針對學校營養午餐食材供應商進行蔬果農藥殘留抽檢，陳男在106年3月間到員林合作農場進行抽驗，黃場長及擔任農場理事主席的胞兄探詢是否可在抽驗前，事先透露抽驗順序，但陳未應允。

黃場長在陳男離去前，致送內有烏龍茶、紅茶、橄欖油及有機番茄等伴手禮盒，並在提袋內夾帶裝有10萬元現金的牛皮紙信封袋。不知情的陳男收下開車離去，黃場長以Line通訊軟體傳送簡訊「茶葉裡面有一份作業程序資料」、「一份兄弟的心而已，感恩」等語給陳男。

陳男發現有異，查看發現提袋內的信封袋內有一疊現金鈔票，他立即打電話給黃場長表達拒絕行賄，折返農場退回信封袋，並向主管回報，經主管向政風室通報。

陳男指稱，黃場長告訴他，農場提供台中市約9成的團膳食材，之前曾被他查驗不合格，而遭教育局裁罰，希望能事前告知抽驗那些學校，讓他們可事先將食材分配作處理。他離開前，黃送給他一份伴手禮，他離去後，發現有異，查看才知內有裝現金的信封。

黃場長不否認詢問可否修改程序，在抽驗前告知名單，但否認行賄，他說：「一份作業程序資料」指的是農民資料，完全是誤會一場。

(中時 )