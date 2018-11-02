營養午餐食材農藥殘留曾超標被罰 廠商行賄檢查員被舉發

友善列印
中時

自稱供應台中市團膳食材高達9成的員林合作農場，曾被陳姓抽查人員抽驗出蔬果農藥殘留不合格而遭罰，陳男在106年3月間再度前往抽檢，黃姓場長探詢要求透露抽驗順序被拒，佯送伴手禮，內夾帶現金10萬元，陳離開發現後，緊急折返送回，並回報主管。台中地院將黃依貪汙治罪條例判刑6月、褫奪公權1年、緩刑2年，向國庫支付15萬元，仍可上訴。

台中市府組成聯合抽驗小組，106年初起針對學校營養午餐食材供應商進行蔬果農藥殘留抽檢，陳男在106年3月間到員林合作農場進行抽驗，黃場長及擔任農場理事主席的胞兄探詢是否可在抽驗前，事先透露抽驗順序，但陳未應允。

黃場長在陳男離去前，致送內有烏龍茶、紅茶、橄欖油及有機番茄等伴手禮盒，並在提袋內夾帶裝有10萬元現金的牛皮紙信封袋。不知情的陳男收下開車離去，黃場長以Line通訊軟體傳送簡訊「茶葉裡面有一份作業程序資料」、「一份兄弟的心而已，感恩」等語給陳男。

陳男發現有異，查看發現提袋內的信封袋內有一疊現金鈔票，他立即打電話給黃場長表達拒絕行賄，折返農場退回信封袋，並向主管回報，經主管向政風室通報。

陳男指稱，黃場長告訴他，農場提供台中市約9成的團膳食材，之前曾被他查驗不合格，而遭教育局裁罰，希望能事前告知抽驗那些學校，讓他們可事先將食材分配作處理。他離開前，黃送給他一份伴手禮，他離去後，發現有異，查看才知內有裝現金的信封。

黃場長不否認詢問可否修改程序，在抽驗前告知名單，但否認行賄，他說：「一份作業程序資料」指的是農民資料，完全是誤會一場。

(中時 )

慣竊假冒師傅偷工地 工程師智取… 新北警與銀行合作　2詐欺車手落…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。