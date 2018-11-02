台北》忙裡偷閒？ 柯文哲悄赴花市宣傳政績

台北市長柯文哲2日前往台北花市演講。（吳堂靖翻攝）

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台北市長柯文哲2日前往台北花市演講，簡報內容包含市政成績與政治理念。（吳堂靖攝）

年底選戰進入最後階段，先前放話要在11月8日請假後才拚選戰的柯文哲，近日也悄悄啟動選舉模式，繼前天出席競辦財委會記者會，今天又以「花卉產業永續發展與創新」為由，赴台北花市拍賣場演講，不過現場卻大聊市政成績與政治理念，就連與會的花商花農也疑惑「啊不是來談產業的嗎？」

柯文哲2日下午悄悄出現在內湖台北花市演講，吸引200多名花商花農參與，雖然對外宣稱講座主題為「 花卉產業永續發展與創新」，不過柯現場卻暢談政治理念與市政成績，強調自己每天都準時上工、不貪污、團隊正直誠信等，甚至秀出2014年競選時曾說過的話語，現場雖未喊「凍蒜！」但選舉氛圍濃厚。

由於先前台北花卉公司統籌的「台北城市風格日」才被外界質疑有助選之嫌，今天柯文哲演講約1小時，簡報內容卻以市政成績為主，就連參與人士也滿頭問號，有人表示「就一直在講改變台灣從首都開始，跟花卉關係好像不大」，但也有人說「第一次參加講座，雖然覺得蠻奇怪的，但也被柯文哲的話打動」。

雖然北市府宣稱講座與選舉無關，但此項行程被列為非公開行程，多名記者趕赴現場時也被阻擋在外，成為活動意外插曲。

(中時 )

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