新北警與銀行合作　2詐欺車手落網

49歲周姓男子與62歲雷姓女子涉嫌擔任詐騙集團車手，遭新北市海山警分局逮捕。（葉書宏翻攝）

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49歲周姓男子與62歲雷姓女子涉嫌擔任詐騙集團車手，遭新北市海山警分局逮捕。（葉書宏翻攝）
49歲周姓男子與62歲雷姓女子涉嫌擔任詐騙集團車手，遭新北市海山警分局逮捕。（葉書宏翻攝）

49歲周姓男子與62歲雷姓女子涉嫌擔任詐騙集團車手，新北市海山警分局偵查隊與銀行合作，1日逮捕兩嫌，查獲12萬元現金、提款卡2張、手機2支及取款信封1個等相關證物，訊後依詐欺罪移送地檢署偵辦。

警方表示，1日下午3時許接獲疑似車手提領情資，經調閱相關資料，發現詐欺集團使用中國信託商業銀行金融卡進行提領詐欺所得現金，即聯繫該公司金融交易風險管控部門「集中作業部」協助查證。

該公司配合警方立即組成專案小組，並依內部風險指標對該帳戶進行評估作業，經評估顯示極有可能遭詐騙集團利用。

警方根據線索1日下午前往三重區重新路三段逮捕周嫌、雷嫌，查扣身上贓款12萬元、提款卡2張、手機2支等證物。兩嫌供稱，依詐欺集團指示，從事提領款工作，每次可分得1000元，若提領金額超過10萬元，則再加1000元獎勵。

海山警分局長王順益表示，除勉勵員警辛勞外，為查緝及防制車手詐欺集團成員犯案，已針對ATM、超商、銀行等金融機構加強巡邏，並盤查周邊可疑人車，更讓主動深入社區加強反詐宣導，戮力打擊不法詐欺集團。

海山警分局呼籲，民眾應秉持，守法精神，切勿貪圖一時之利，而遭不法集團利用。

(中時 )

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