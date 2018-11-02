台中》林佳龍總部嗆割稻尾 盧秀燕陣營反擊：做賊喊抓賊

2018年11月02日 15:49 中時 盧金足

國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營強調，台中市長林佳龍承襲海線雙軌高架的計畫，並割其稻尾，現在拿出來沾沾自喜，令人啼笑皆非。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍競選總部2日舉行「進步台中分享會」，盤點市長林佳龍三年多來所推動交通政策，競總發言人謝志忠、江肇國及林尚賢質疑盧秀燕當初帶頭反對鐵路高架化，現說是她爭取的，是「過去扯後腿，現在割稻尾」的市長候選人；對此，國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇反擊，海線雙軌高架的計畫早在前朝公務預算當中就在執行，對手反客為主說別人收割，做賊喊抓賊的言行，令人遺憾。

謝志忠表示，打造一條大台中山手線、捷運藍綠線、串聯三環公路網，消除山海線隔閡，強化山海間聯繫、串連城市發展，縮短城鄉差距、軌道運輸為主，公路交通為輔綠能低碳，打造宜居首都。

他強調，相較於，國民黨市長參選人盧秀燕的交通政見，擔任近20年立委，未積極爭取捷運藍線，也未用心爭取改善市區交通，讓台中交通落後20年，期盼對手能提出對民眾有利的交通建設而非空泛政見。

林尚賢指出，林佳龍14年前所提出的台中山手線，如今成真，山手線各路線計畫已於2017年獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，下環微笑線成功-追分雙軌化在106年11月動工，預計2019年完工，未來建構全程77.2公里的環狀軌道系統，串連台中山海屯，打造台中一日生活圈。

江肇國強調，捷運綠線今年底試運轉，台中將正式成為捷運城市，捷運綠線全長約16.71公里、18座車站，包含2座平面車站及16座高架車站，其中松竹站、大慶站及台中高鐵站為與台鐵、高鐵的共站車站；捷運藍線全長約26.2公里、18座車站，可與台鐵山海線銜接轉乘，並與捷運綠線於台中市政府交會，形成十字軸線。

林尚賢說，反觀盧秀燕提出「交通建設─首部曲」政見，多名藍營立委曾在立法院試圖刪除並阻擋前瞻建設預算，差點影響台中鐵路重大建設和捷運計畫，呼籲盧秀燕做事請做好一整套，規畫一條龍的政策才會讓人民有感。

江肇國也抨擊，多年前盧秀燕曾帶頭反對鐵路高架化，如今高架化為大台中山線鐵路帶來的便利性，這樣的市長候選人是無法讓台中人信服，「過去扯後腿，現在割稻尾」，她所提出的交通建設藍圖，只會一直抄襲林佳龍這3年多來所推動的政策。

對此，盧秀燕陣營回擊炮火猛烈，吳皇昇表示，「成追線雙軌化」在前朝的公務預算當中就在執行，被硬放入完全舉債的前瞻計畫當中，強行用劣幣綁良幣，手法極其粗糙，而海線雙軌高架的計畫也是前朝在2012年就著手規畫，並於2014年4月向當時行政院副院長毛治國爭取到600萬元規畫費，總經費800萬來正式執行評估。

吳皇昇表示，林佳龍承襲並割其稻尾，現在拿出來沾沾自喜，令人啼笑皆非；至於「上環線」還停留在路線選擇評估，根本尚未定案，對比四年前林佳龍畫出來的大餅，海線民眾只能無奈搖頭。

吳皇昇說，遺憾林佳龍實為收割王卻做賊喊捉賊，殊不知字裡行間皆透露執政的無能，沒有自知之明又不知反省，並非市民之福。

(中時 )