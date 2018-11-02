新竹》國民黨議員鍾淑英 段孝芳挺謝文進帶眷村長輩喊「凍蒜」

2018年11月02日 16:01 中時 羅浚濱

「市長選舉要選對的人，選能當選的人！」國民黨新竹市議員鍾淑英2日在公學新城活動中心向參加共餐的百餘位眷村長輩，力挺無黨籍市長候選人謝文進。國民黨市議員段孝芳更以謝文進是黨友，強調當選市長後對軍公教和榮眷照顧不會少，尊重會更多。

武功里長陳海鋒說，謝文進月前的競選造勢活動，國民黨議員除了前議長鄭成光和出國的鄭正鈐外，全部到場支持，全市122里更有一半以上里長是支持謝文進，不是只有他們4位里長跳出來挺。

陳海鋒並指許明財的造勢活動，只有3位里長和4位議員，主要是為了和國民黨主席吳敦義拍照而來，民意已經很明顯。

「以往選舉都是藍綠相互攻擊，這次卻很奇怪！」陳海鋒說，許明財從參選至今，都沒有指摘民進黨林智堅施政缺失，每天和林對抗的都是謝文進，令藍營支持者非常不解，也傳出很多流言。

建功里長邱漢奇說，謝文進對地方建設都是義不容辭的協助，並以議員建議款370萬元，幫助該里新建社區藍球場，市府工務處也完成設計，但林智堅就是不同意做，市政能有藍綠之分嗎？許明財在黨內之選出線後，藍營的里長都說「完了！」

「這次市長選舉真的不一樣，不能分族群，不能分黨派！」段孝芳議員述說她有40年黨齡，以11票落選，後補上議員期間，只有謝文進給她關懷，協助她辦理老人照顧活動。

段孝芳指謝文進是黨友，更是眷村女婿，謝當市長對軍公教和榮眷的照顧不會少，尊重會更多。向來快人快語的市議員鍾淑英只用「市長選對的人，選會當選的人！」帶動全場高喊謝文進「凍蒜！」

(中時 )