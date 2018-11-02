守護兒少第一線 長庚與警政署跨界合作阻止兒虐悲劇

2018年11月02日 15:53 中時電子報 陳儷方

長庚與警政署合作阻止兒虐悲劇，守護台灣未來世代。（圖／長庚醫院提供）

長庚與警政署合作阻止兒虐悲劇，守護台灣未來世代。（圖／長庚醫院提供）

長庚與警政署合作阻止兒虐悲劇，守護台灣未來世代。（圖／長庚醫院提供）

11月20日是國際兒童人權日，守護兒童第一線的就是醫院與警察，警政署與長庚醫院編印「警政人員兒少保護手冊」，並且拍攝「兒虐案件處理實境」教育訓練影片，為第一線接觸、處置兒虐事件的警察同仁刷新觀念並統一執行技巧，警政署長陳家欽特別要求全體警察同仁，能夠將心比心，及時阻止兒虐悲劇發生。

陳家欽表示，兒童是國家最重要的資產，守護台灣未來世代，生活在安全、沒有暴力威脅的環境中，是蔡總統的政見，亦為行政院「強化社會安全網計畫」之緣起。警政署與長庚醫院為配合「社會安全網」的建構，今年一起舉辦研討會、編製兒少保護訓練教材及系列教育訓練影片，以強化員警兒虐案件辨識處理的敏銳度與專業能力。

同時，也持續落實兒少保護、高風險家庭通報及行方不明兒少協尋工作，以防患於未然，雙方將全面建立醫警專責窗口，由各直轄市、縣市警察局婦幼警察隊與長庚醫院、全國各兒少保護醫療中心及各大醫院建立聯繫窗口，即時掌握兒虐關鍵證據，發掘真相，讓施虐者無所遁形。

長庚醫療財團法人王瑞慧董事長表示，長庚醫療財團法人長期從「醫療」、「保健」和「關懷」三大主軸推動社會公益，近幾年來，察覺國內兒虐案件層出不窮，以林口長庚為例， 2017年兒少保護通報案件509件。這些送到醫院的受虐兒，幾乎都被打得遍體鱗傷、甚至回天乏術，讓人萬分不捨。

長庚因此決定投注經費，自去(106)年11月開始推動「兒少保護計畫」公益專案，責由林口長庚院長程文俊、副院長黃璟隆，結合長庚醫療體系內所有院區醫護、社工專業人力，盼以民間團體的力量協助政府，從治療照護、教育訓練與建立制度等面向，全力保護兒少安全，並且追蹤這些受虐兒，協助他們能回歸正常生活。

陳家欽特別指出，孩子的純真無邪是世間無價之寶，期待全民合力建構「社會安全網」，守護兒少安全。陳家欽並以幾年前發生的一件街坊、警察、醫院、社工成功挽救幼童生命的兒虐案為例：「員警經由民眾熱心通報到場查看，雖父母拒絕員警入內，但員警鍥而不捨極力溝通，幾經協調進入屋內，赫然發現狀似沉睡的孩子被子下滿身的傷痕，經緊急送醫救回一命，醫生表示如果再晚半小時，這孩子恐怕就因為橫紋肌溶解症喪命了」。

警政署與長庚醫院共同呼籲民眾關懷社區鄰里，如發現兒童疑似受虐，務必立即撥打113或110，讓公權力與社會資源及早介入，全民共構社會安全網，守護兒少健康成長。

(中時電子報)