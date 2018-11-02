綠色永續 台中花博國際示範庭園亮相

台中市長林佳龍、AIPH會長Mr. Bernard Oosterom等出席國際示範庭園搶先看記者會。（陳淑娥攝）

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AIPH國際示範庭園2日首次亮相。（陳淑娥攝）

台中花博3日正式開幕！后里森林園區國際庭園歐洲展區之一，由國際園藝生產者協會(AIPH)與農委會共同打造的聯合庭園2日首次亮相，呈現香草植物庭園、魚菜共生、昆蟲旅館與綠屋建築等設施，希望將人與植物結合，引領全球重視生態永續議題。

AIPH國際示範庭園搶先看記者會上午登場！由台中市長林佳龍、AIPH會長Mr. Bernard Oosterom、AIPH秘書長Tim Briercliffe、AIPH行銷暨展覽委員會主席鍾國成、農委會副主委陳吉仲、荷蘭阿梅爾市長Franc Weerwind、AIPH國際示範庭園設計師Nilufer Danis等人一同啟動儀式，宣布國際庭園明日起正式開園。

「夢想成真！」AIPH會長Mr. Bernard Oosterom表示，過去幾年多次來到后里森林園區，當時這裡是茂密的林業，如今卻為國際庭園提供了壯觀的位址，創造了一個神話般的花博會。

林佳龍指出，AIPH是全世界最專業且具權威的園藝生產者組織，這裡除了花花草草，最重要的是呈現出園藝與生活的關係。林佳龍說，台中將辦花博的理念表現在「台中宣言」，希望透過AIPH的肯定來爭取更多人認同，目前已有110個城市、64個國家大使館或代表處，以及國際組織簽署。

台中市府邀集全球五大洲園藝好手，參與「國際庭園」及「國際室內花卉競賽」，共31個國家、60個單位共襄盛舉。教育局表示，國際庭園競賽分為兩階段評審，除開幕前評審外，也將如何維護競賽庭園在6個月的展期中保持最佳狀態納入評選項目。

(中時 )

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