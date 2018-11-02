基隆》謝立功炮火猛 林右昌罕見反擊「連國民黨議員都不如」

2018年11月02日 15:54 中時 李怡萱

基隆市長今年選情淡，但隨著年底選戰腳步逼近，藍綠雙方終於有火花，國民黨候選人謝立功今（2）日指許多人抱怨林右昌上後就取消「市民有約」、大幅汰換基隆局處首長。對此，基隆市長林右昌難得反擊，「這些話比國民黨在市議會裡的質詢還差」，連國民黨市議員都不如，難怪國民黨的人不挺他」

謝立功指出，林右昌取消了延續30多年的市長與民有約，雖改為提供1999讓民眾申訴，但畢竟只是電話紀錄，民眾反應後，往往都沒有下文，還被審計室服務品質調查「處理方式及人員態度」評為「效率不彰」，形同虛設。

此外， 林右昌抱怨前市長卸任時只留兩個缺，很難開展市政，但副市長林永發、民政處長王榆森、社會處長吳挺鋒等多位首長都是「空降部隊」，光是機要秘書就換了3位，質疑市府用人不當。

對此，一向對謝立功砲火「冷處理」的林右昌難得重炮反擊，指謝立功的發言「比國民黨市議員在市議會裡的質詢還差，難怪國民黨的人不挺他！」

他建議謝立功將市議會的質詢影帶調出來看，「市民有約」已經沒有縣市長有在做，時代在改變、在進步，不要用老古板的思想應付現代。雖然「市長有約」已經取消，但他在外的時間比在辦公室內的時間還多，無時無刻都在接觸市民，並非一定要「市民有約」才能解決問題，

林右昌質疑，新的市長上任更換局處首長有何不對？但他也遵循幾個原則，第一、基隆子弟優先，第二、有中央歷練，這些都能為基隆帶來新的能量跟資源。副市長林永發、教育處長陳素芬、機要秘書陳靜萍、民政處長王榆森都是基隆人，表現也都非常好，要求謝立功不要再講「離譜的事情！」

(中時 )