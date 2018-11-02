花蓮》不分區立委張麗善辭立委 國民黨花蓮縣黨部發出「三ㄗㄨㄣ」原則聲明

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有關國民黨不分區立委張麗善辭去立委職務一事，表示要專心投入雲林縣長一事，國民黨花蓮縣黨部與黨中央、立委徐榛蔚協調後，2日下午發出「三ㄗㄨㄣ」原則聲明。

縣黨部首先強調，前縣長傅崐萁解職後，民進黨派出對地方政務不熟悉、但磨刀霍霍的法務部次長代理縣長，為避免縣政錯誤，損及民眾權益，徐榛蔚必須肩負責任，守護花蓮鄉親。另，悠瑪事件善後責任調查正處理中，無論是對傷亡者、家屬或花蓮縣民，徐榛蔚須「遵」守對還給花蓮人「一條安全回家的路」的承諾。

第二點，縣黨部指出，要「尊」重張麗善基於雲林縣長選情的考量，做出的決定。各地選情不同，不能一概而論，且目前民進黨各地仍有台北姚文智、台南黃偉哲、高雄陳其邁、宜蘭縣陳歐珀、台東縣劉櫂豪等現任立委，國民黨不會用不同的標準去攻訐候選人不同的選擇，也期盼綠營能有一致的標準。

第三點，則是「遵」照黨中央黨部有關不分區立委制度的決定，目前黨中央的態度也很明確，文傳會副主委洪孟楷受訪時指出，花蓮代理縣長蔡碧仲磨刀霍霍政治操作，因此徐榛蔚必須要維持立委職務，才能維護行政中立及選務公正。

縣黨部再度重申，雖然選舉投票日逼近，各項選舉事務如火如荼，但徐榛蔚一定會善盡本職，做好立委工作，同時也會更加努力，一步一腳印，爭取花蓮鄉親的認同。

(中時 )

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