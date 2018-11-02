大竹湖蘆花好美！ 日月潭秋冬景觀新亮點

2018年11月02日 16:07 中時 沈揮勝

大竹湖至水蛙頭之間的開卡蘆概分4個區塊，總面積粗估近10公頃。（沈揮勝攝）

日月潭大竹湖的開卡蘆常浸泡在淺水域中。（沈揮勝攝）

分布在大竹湖與水蛙頭之間的開卡蘆面積不小。（沈揮勝攝）

開卡蘆盛開，景觀美麗。（沈揮勝攝）

開卡蘆花序。（沈揮勝攝）

「開卡蘆」屬內陸淡水蘆葦，本圖則為生長在海邊鹹水域之「蘆葦」。（沈揮勝攝）

生長在近海地區，大面積盛開的蘆葦。台灣有2種蘆竹、2種蘆葦，日月潭就有3種，獨缺這1種。（沈揮勝攝）

日月潭水社壩下游之「水社水尾溪」五城村段，分布有相當數量的蘆竹。圖為蘆竹，它與開卡蘆不易分辨，但乍看葉片較寬、易下彎，且都為幾十株長成一簇，不像開卡蘆成千上萬在行水區長成一大片。（沈揮勝攝）

蘆竹葉子稍寬，會彎曲下垂。（沈揮勝攝）

日月潭大竹湖山壁上也分布有台灣蘆竹，與蘆葦、蘆竹相較，植株明顯小了一號。（沈揮勝攝）

台灣蘆竹的莖稈，與觀音竹神似。（沈揮勝攝）

古詩詞對「蘆花」描述甚多，也影響國人每每看到大型禾本科植物開花，常脫口說是蘆花。事實上除非靠海邊，大部分人看到的都是芒花或甜根子草；但最近日月潭確實有大面積蘆葦正開花，日管處副處長郭振陵說：「大竹湖賞蘆花，日月潭秋冬旅遊新亮點！」

日月潭大竹湖地區的淤積地，每年秋末、冬初就會近10公頃的大型禾本科植物抽出花序，剛開始是紅褐色，10月中旬到12月則呈現黃白色。

近幾年學術界研究比對，確認它們是台灣兩種原生蘆葦之一的「開卡蘆」，開卡蘆長在溪流、湖泊的泥灘地，稱得上是淡水蘆葦或內陸蘆葦；另1種蘆葦則長在靠海的鹹水域泥灘地，外觀與開卡蘆相似但略有差異。

日月潭大竹湖的開卡蘆盛開，同屬日月潭國家風景區管理處經管範圍內的集集鎮台16省道指標10至12K路旁濁水溪河床，以及魚池鄉五城村的「水社水尾溪」更是不遑多讓，也都有大面積的開卡蘆正在開花。

郭振陵表示，蘆葦開花充滿詩意！大竹湖、集集濁水溪，以及源自日月潭水社壩的水社水尾溪等3處開卡蘆花海，為日月潭的秋冬景觀增添新話題與新亮點，提供深度旅遊的新選擇。

台灣地區除上述淡水域開卡蘆、鹹水域蘆葦，另還有兩種蘆竹屬植物與蘆葦長得神似，即「台灣蘆竹」與「蘆竹」。

同樣是大竹湖地區，公路旁山壁就分布有台灣蘆竹，它們比較迷你，看起來像觀音竹細枝，與開卡蘆不至於混淆。但蘆竹就讓人傷腦筋了！水社水尾溪有一定族群分布，與開卡蘆不易分辨，葉片比開卡蘆稍寬，會下彎下垂，單獨成簇、不會像開卡蘆般大面積長在水裡。

(中時 )