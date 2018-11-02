「欲擒故縱」不只戀愛有用！鸚鵡混群也用《孫子兵法》

2018年11月02日 16:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《孫子兵法》「知己知彼，百戰不殆」！沒想到兵書策略用在小鸚鵡群裡也有其大效用！《孫子兵法》為世界上最早的兵書之一，對從古到今的軍事學發展影響深遠。在時隔了近2,500年後，台北市立動物園裡負責照養鸚鵡的保育員，竟然也能運用兵書中的巧妙技法，幫助命運坎坷的「小葵花鳳頭鸚鵡」及「亞馬遜鸚鵡」等弱勢個體，成功融入群體之中，展開快樂新生活。

金剛鸚鵡的壽命可達50歲以上。（台北市立動物園提供）

「小葵花」芳齡36歲，是台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，早期就收容入園的小葵花鳳頭鸚鵡。「小葵花」似乎保留了對照養者過度的依賴與期待，每當牠覺得受到冷落時，就會開始出現咬掉自己胸前及背後羽毛的「自殘」行為。

原本「翡翠28藍額亞馬遜鸚鵡29」和「吉祥28藍額亞馬遜鸚鵡29」會聯手欺負和排擠「高葳」。（台北市立動物園提供）

為了幫助牠重新找回健康鸚鵡該有的生活模式，保育員展開了「欲擒故縱」〜逐步「疏離」的策略。方法是保育員故意愈走愈遠，再呼叫「小葵花」靠近，達成指令後，輕拍牠一下表示獎勵。一段時間之後，「小葵花」便有感牠的付出和回報不成比例，配合的意願就大幅降低了，漸漸地，當保育員再主動呼叫牠時，牠也不予理會。當「小葵花」自行斷絕了對照養者（人類）過度依賴的關係之後，保育員發現牠開始結交其他鸚鵡朋友，自從「小葵花」的生命裡，多了共居近似物種的「友情」支持和關懷後，牠長期「自殘」的異常舉動，竟然也就不藥而癒了！

鸚鵡是非常聰明、壽命長、活動力高、破壞力強的鳥類。（台北市立動物園提供）

鸚鵡是高度社會化且智商高的動物，牠們都有自己的個性和嗜好，也像人類一樣喜歡湊在一起搞小團體。另一個社交個案，是保育員為了讓年方3歲的雌性黃頸亞馬遜鸚鵡「高葳」，不要再一直被室友「翡翠(藍額亞馬遜鸚鵡)」和「吉祥(藍額亞馬遜鸚鵡)」聯手欺負和排擠，於是對牠們使出了「離間」的策略，方法是刻意給這對閨密「同工不同酬」的獎勵（食物），讓牠們各自心生暗鬼、互相產生嫌隙，沒多久保育員便觀察到牠們會私下主動和「高葳」示好，久而久之彼此也就相處融洽了！

(中時電子報)

當「小葵花」自行斷絕了對照養者（人類）過度依賴的關係之後，保育員發現牠開始結交其他鸚鵡朋友。（台北市立動物園提供）