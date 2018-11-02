影》震撼！士兵屍體手機響 敵軍接起回：你兒子死了

烏克蘭內戰殘酷場面，屍體上手機鈴聲響起，士兵接起來告訴死亡士兵母親「你兒子死了」。（截自YouTube畫面）

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中時電子報

烏克蘭內戰影片
親俄士兵打電話給烏克蘭政府軍，告知對方他的同袍死亡。（截自YouTube畫面）

生活在台灣我們，很少人能體會戰爭究竟有多麼殘酷。近日一段烏克蘭內戰的影片流出，親俄士兵翻查敵軍屍體時，屍體身上的手機恰巧響起，原來是死亡士兵的母親來電。親俄士兵平靜回應：「很抱歉，你兒子死了」，畫面令人震撼。

烏克蘭內戰又稱頓巴斯戰爭（War in Donbass），指的是2014年2月至今在烏克蘭東部和南部的戰爭，由俄羅斯控制在烏克蘭東部和南部的俄語地區的親俄勢力與烏克蘭政府軍交戰。

影片一開始，是身著白色雪地迷彩服的烏克蘭政府軍在戰場行進的畫面，看起來像是士兵身上配戴GoPro相機拍攝的。不久後，拍攝者被地雷炸傷瞬間倒地，不斷發出哀嚎，同袍趕緊合力將人拖回藏匿。

接著畫面一轉，變成穿著綠色迷彩服、親俄士兵這邊的影像。士兵們翻查躺在雪地上的烏克蘭政府軍屍體，一名士兵找到屍體上的軍牌，照上面的號碼打去，對該士兵的隊友說「抱歉，他已經死了」，對方不敢相信、再三確認。

之後畫面又轉到另一名士兵接起電話，來電者是死亡士兵的母親。親俄士兵確認對方身份後，平靜表示：「我很抱歉，你兒子死了」。空氣瞬間凍結，該名母親顫抖地詢問是否能把兒子的遺體運回去，士兵也承諾會把她的兒子運回烏克蘭。

(中時電子報)

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