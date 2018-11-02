視察澎湖海水淡化廠 蔡英文：供應成本不是優先考量

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彭媁琳

總統蔡英文今日前往澎湖視察「馬公海水淡化廠」時表示，供水是對縣民基本權利的保障，政府會給予澎湖鄉親充足且有品質的供水。

蔡英文表示，今天聽取台水公司郭董事長對每天可以產出4000噸的海水淡化廠工程進度說明，稍早也聽了澎湖縣長陳光復代表澎湖縣民表達澎湖供水的期待。這一段時間以來，她感受到縣長對縣民的需求相當照顧，尤其縣長每一次到台北和她見面時，都盡力爭取中央對澎湖縣民日常生活或其他層面的支持。

她表示，中央已經批准了6艘船的預算，希望能改善澎湖的交通。今天主要來看澎湖供水的問題。剛才的簡報也提到，長期過度使用地下水的結果，造成水井的鹽化及地層下陷等。海水淡化不僅提供充足的水給澎湖縣的鄉親，對地下水的保存、生態景觀及其它等方面的保育功能其實也是很大的。固然海淡的成本比較高，但是產生的周邊效益，不只是縣民日常用水的需求，還有其他生態上外加的利益。

供水是縣民基本權利的保障，固然有成本的問題，但這絕不是政府最優先的考慮，最優先的考慮是給予人民充足且有品質的供水。至於在成本上確實造成台水營運上的困難時，中央部會必須去找出必要的經費來支援台水，務必讓台水可以正常營運，同時在離島地區，尤其是澎湖的供水，能夠有好的供水品質跟穩定性，這是政府最基本的期待。

(工商 )

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