防患於未然 長庚醫和警政署合作守護兒少

2018年11月02日 16:19 中時 蕭承訓

警政署與長庚醫院2日在警政署大禮堂召開「醫警合作守護兒少」聯合記者會，發表「醫警合作守護兒少方案」，雙方合作共同編印了「警政人員兒少保護手冊」，並拍攝「兒虐案件處理實境」教育訓練影片，為第一線接觸、處置兒虐事件的警察同仁刷新觀念並統一執勤技巧，警政署長陳家欽特別要求全體警察同仁能夠將心比心，及時阻止兒虐悲劇發生。

今會場包括長庚醫療財團法人王瑞慧董事長更率同長庚醫療體系決策委員會程文俊主任委員（兼任林口長庚院長）、林口長庚黃璟隆副院長（兼任長庚兒少保護中心召集人）都出席，王瑞慧致贈警政署工作手冊及教育訓練影片，陳署長則回贈紀念獎座及警徽紀念盒。

警政署長陳家欽表示，兒童是國家最重要的資產，守護台灣未來世代，生活在安全、沒有暴力威脅的環境中，警政署與長庚醫院為配合「社會安全網」的建構，於今年攜手辦理研討會、編製兒少保護訓練教材及系列教育訓練影片，以強化員警兒虐案件辨識處理的敏銳度與專業能力。

此外，醫警除持續落實兒少保護、高風險家庭通報及行方不明兒少協尋工作，以防患於未然，並將全面建立醫警專責窗口－由各直轄市、縣市警察局婦幼警察隊與長庚醫院、全國各兒少保護醫療中心及各大醫院建立聯繫窗口，即時掌握兒虐關鍵證據，發掘真相，讓施虐者無所遁形。

長庚醫療財團法人王瑞慧董事長表示，長庚醫療財團法人長期從「醫療」、「保健」和「關懷」三大主軸推動社會公益，近幾年察覺到國內兒虐案件層出不窮，以林口長庚為例， 2017年兒少保護通報案件509件。這些送到醫院的受虐兒，幾乎都被打得遍體鱗傷、甚至回天乏術，讓人萬分不捨。

她指出，長庚投注經費，自去年11月開始推動「兒少保護計畫」公益專案，結合長庚醫療體系內所有院區醫護、社工專業人力，盼以民間團體的力量協助政府，從治療照護、教育訓練與建立制度等面向，全力保護兒少安全，並追蹤這些受虐兒，協助他們能回歸正常生活。

(中時 )