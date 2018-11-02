傳統與創新 2018苗栗陶柴燒藝術節明日盛大登場

2018年11月02日 16:20 中時 巫靜婷

苗栗縣長徐耀昌與參展之老陶師於藝術品上簽名留念。（巫靜婷攝）

總獎金100萬元的陶藝獎競賽，35件入圍作品也將於文觀局第1展覽室展出。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府2日在縣府大廳舉行記者會，宣布「2018苗栗陶．臺灣柴燒藝術節」明日起到12月2日於苗栗特色館盛大舉行，並於10日在戶外廣場隆重開幕，觀迎大家踴躍參與，享受陶藝之美。

主題展共分4大主題， 由縣籍旅美陶藝大師李茂宗擔任策展人，主軸為「傳承與創新」，規畫了經典珍貴的館藏陶藝典藏展、苗栗陶國際當代陶藝展及柴燒陶人培工作坊作品展等3大展區於陶瓷博物館展示，陶藝獎競賽35件入圍作品也將於文觀局第1展覽室展出。

11月10日至18日期間於苗栗特色館展演廣場，每逢周六、日有動態活動，供來展民眾參與體驗，安排藝文團體表演、陶藝大師現場創作、DIY活動與假日陶藝市集等，將為民眾帶來最精彩的展演內容。

另於11月8、9兩日，在國立聯合大學八甲校區國際會議廳舉辦「陶藝國際學術研討會」，共10多位的國外著名陶藝家蒞臨苗栗駐村，與縣內陶藝產官學界做歷史性的交流。

李茂宗表示，今年邀請多位國際陶藝師共同展出，來自日本的德竹秀美、韓國的金永洙、美國的Phil Read等師傅將蒞苗交流，透過研討會、駐村等交流活動，讓藝術家與產官學界進行深度互動，也歡迎民眾報名參加，攜手走進陶藝質樸且內斂的世界。

文觀局長林彥甫表示，除了親近苗栗陶藝文化外，也安排數個優異頂尖的表演團體輪番演出，加上資深老陶師現場創作、親子捏陶體驗及彩繪陶藝DIY等，內容相當豐富多元，適合親子攜手體驗。

(中時 )