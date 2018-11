EXO新專輯騎重機耍帥 隊長自爆團員沒駕照只能搬運式移動

2018年11月02日 16:18 時報周刊 張毓琪

睽違1年2個月後,被喻為「K-POP King」的EXO終於在11/2發行第五張正規專輯《DON’T MESS UP MY TEMPO》,昨天(11/1)的韓國記者會上,團員們各別分享了發行新專輯的心情。

隊長SUHO說表示:「這次專輯的主打歌〈Tempo〉,算是有始以來舞蹈編排上從頭跳到尾沒有休息的一首歌!」還加碼爆料專輯雖是以騎重機的概念呈現,但大家看到如此帥氣的畫面只是擺擺樣子做出來的,因為團員中大部份的人沒有重型機場的駕照,所以拍照時重機是用整台車搬運的方式移動,這個不為人知的小花絮逗得全場大笑。

記者會上搶先讓媒體觀賞到〈Tempo〉的音樂錄影帶,畫面一播出時隨即有幾位團員馬上站起來趨前想要看清楚內容,原來團員們也跟媒體一樣是第一次看到這個音樂錄影帶,邊看畫面時團員們很新奇的說:「這個畫面有剪進去嗎?」「這個畫面沒有放進去嗎?」形成一個很有趣的畫面。

D.O.主演的韓劇「百日的郎君」周二才播畢,XIUMIN透露:「我是一個忠實的觀眾,除了首播的時候會追劇外,半夜有時間的話還會看重播,在我心中D.O.的演技是在排名前五名當中。」而吻戲這個話題連團員們都很好奇,CHEN表示:「當我看到吻戲的時候,我跟歌迷的心情是一樣的,我也是嚇了一跳,因為這是我第一次看到D.O.的吻戲。」

這場吻戲究竟花多久時間完成的?D.O.回答:「其實沒有NG很多次,只是導演為了取得不同角度的鏡頭要求需要多親幾次。」一旁的團員則開玩笑起哄:「沒有NG很多次,只是親得比較久啦!」

連續四張正規專輯均突破100萬張銷量的EXO,包含正規專輯、迷你專輯、冬季特別專輯,其累計的銷量已達到890萬張,若連同最新專輯『DON’T MESS UP MY TEMPO』預購的110萬張加總起來的話,勢必可以達成1000萬張的驚人銷量;EXO第五張正規專輯『DON’T MESS UP MY TEMPO』由主打歌〈Tempo〉的韓文版、中文版以及另外9首歌所組成,每一首歌都有團員的超能力作為代表,其中CHANYEOL還參與了兩首歌的創作,這張專輯的音源今天(11/2)與韓國同步在台數位發行,而歌迷們期待的COMEBACK SHOWCASE也會透過V LIVE SMTOWN的頻道於今天晚上韓國時間8點全球公開。

(時報周刊)