選戰倒數21天　林右昌：不掛看板、不插旗、不掛布條

基隆市長林右昌今（2）日在競選總部與媒體進行茶會。（李怡萱翻攝）

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選戰倒數21天，基隆市長林右昌今（2）日在競選總部與媒體進行茶會，他表示，希望這次選舉乾乾淨淨，「我們決定這次競選過程不懸掛個人看板、不插旗、也不掛布條。」因為要讓市政有感遍地開花比什麼都重要。

林右昌​今下午2時前往競選總部與媒體分享心情，國民黨對手謝立功也不遑多讓，在下午1時30分開記者會痛批林「假面全民市長」，他認為，林右昌上任以來以人工電話「1999」取代「全民有約」無法符合全民所需。

對此，林右昌回應，「想不到謝立功不用功，連他的輔選團隊也不用功。」林右昌認為，時代在改變也在進步，要與民眾互動的方式有很多，早已不可同日而語，「我在外面的時間，比辦公室裡還多，我隨時都在接觸民眾。」他呼籲謝先生不要拘泥於過去的思考，也建議他把國民黨市議員在議會的質詢影帶調出來看一看。

至於謝立功指出，林右昌上任後換了十幾個局處長，甚至沒有「基隆人」，林右昌表示，新的市長上任後，多少會換局處長，有什麼不對？而他的考量當然都是「以基隆子弟，並有中央歷練者優先。」

他列舉目前市政府內的一級的局處首長都是基隆人，對基隆市政也相當了解，建設、用心更是可以打200分！林右昌也反問，「我不曉得他指的是什麼東西，但我還是勸他用功一點，他說的內容，「比國民黨市議員在議會質詢的內容還差，難怪連國民黨市議員都不挺他！」

​至於前陣子，謝立功公布「只差12%的民調」，林右昌指出，他要講差1.2也是他的事情，但奇怪的是他做的民調，都是跟別人完全相反，或者是差距很多，「但我們有信心，也希望謝先生不要小看市民的智慧。」

​林右昌預告，將按照中選會的規範，在13日開始請假進行競選活動，預計選前一周會舉辦大型造勢晚會，選前之夜則是規劃市區大遊行，屆時再邀請民眾一起來參加，主要策略仍是穩扎穩打，做好市長該做的事。

(中時 )

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