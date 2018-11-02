廖繼春珍貴畫作「回家」了！台灣藝術圖譜添圓滿

2018年11月02日 16:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

前輩畫家陳澄波、廖繼春珍貴畫作將回台灣！文化部推動「再造歷史現場」更進一步！文化部於106年補助台中市政府提出「台中文化城中城歷史空間再造」計畫，其中包括台中州廰及舊市議會所構成之台中州廰園區。文化部與台中市政府就台中州廳園區的未來發展，歷經一年多討論後，今1日由部長鄭麗君與市長林佳龍簽署台中州廳園區合作意向書，籌備期間由文化部「重建台灣藝術史」計畫及「攝影文化中心」計畫預算共12億元支持。

未來會以再現台灣藝術史為核心目標，規劃台中州廳為台灣近現代美術專屬展場、舊市議會設置國家級攝影機構，另將增建國家級藝術檔案中心。日前文化部接受美國爾灣順天美術館捐贈的600件館藏，為推動重建藝術史跨出重要一步。文化部將持續擴展近現代美術典藏，未來與順天館藏共同於台中州廳展出。文化部與台中市政府今日共同舉辦記者會，並邀請順天美術館館長陳飛龍出席，感謝順天美術館無私的捐贈。

美國爾灣順天美術館由順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖女士在1993年創立，擁有許博士畢生收藏的台灣日治時期至當代重要藝術家畫作逾600件，收藏了橫跨近一個世紀的台灣美術作品，不僅是許博士個人喜愛的藝術收藏，也是橫跨百年整個台灣美術運動脈絡的歷史收藏，從日治時期前輩藝術家陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、郭柏川、顏水龍，到戰後重要藝術家呂基正、許深州、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄、陳銀輝、謝里法、吳炫三等人，可說是台灣藝術圖譜的縮影。

順天美術館陳飛龍館長特地象徵性帶回台灣前輩藝術家廖繼春《淡水遠眺》一作遞交予鄭部長。鄭部長表示，親手接過這件代表順天美術館典藏起點的作品，呼應了此次捐贈「回家」的意涵，實現了許博士讓作品回到臺灣的願望，真的非常感動。

鄭部長與台中市林佳龍市長今日簽署合作意向書，宣布文化部與台中市政府將共同推動台中州廳及舊市議會之保存活化再利用計畫。鄭部長指出，文化部去年已核定「台中文化城中城歷史空間再造」計畫，總經費為10.5億元，其中文化部經由「再造歷史現場」補助5.8億元，台中市政府出資4.7億元，計畫包括台中州廰及舊市議會所構成之台中州廰園區，未來將由台中市政府文資處進行古蹟修復。

籌備期間由文化部「重建台灣藝術史」計畫及「攝影文化中心」計畫預算共12億元支持，含括美術史、攝影史及藝術檔案，整體規劃「國美館台中州廳園區」。未來，文化部亦將持續擴展近現代美術典藏，與順天典藏共同於台中州廳展出。中台灣是台灣美術運動的起源地，文化部將與台中市政府合作，共同推動台中舊城區之復興，並透過「國美館台中州廳園區」推動台灣文藝復興。

(中時電子報)