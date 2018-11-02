《如懿傳》在台上檔 周迅、霍建華18日攜手現身

2018年11月02日 16:34 時報周刊 張毓琪

《如懿傳》描述帝后夫妻之間的相處之道。衛視中文台提供

期待近一年的清宮大劇《如懿傳》終於正式宣佈上檔日期了，11月27日(二)起，周一至周五於衛視中文台晚間8-10點首播，緯來戲劇台同日晚間10-12點接力播出，每晚整整4小時給觀眾看滿看夠；更讓人興奮的是，11月18日乾隆皇帝霍建華將攜手皇后周迅，一起現身上檔發佈記者會。

《如懿傳》無論是幕前或是幕後卡司陣容強大，延攬多位電影等級的超豪華演員咖加入，除了最受矚目、第一位拿下兩岸三地電影影后獎項的周迅(飾演如懿)之外，好萊塢奧斯卡終身評委鄔君梅(飾演甄環)、二座金馬影后陳沖(飾演雍正繼后烏拉那拉．宜修皇)、《霸王別姬》的張豐毅(飾演雍正)、第三代謀女郎董潔(飾演富察皇后)、零死角女神張鈞甯(飾演海蘭)，加上近年躍升大陸第一小生霍建華(飾演乾隆)，光看這群演員出場時爆表顏值及攝人氣場就值回票價，難怪周迅會說：「這是一部最極致清宮劇」。

這部根據小說改編、正宗《後宮甄嬛傳》姊妹篇電視劇，劇情除了描述後宮嬪妃們為了爭寵奪位，產生妒忌而使盡心計暗算之外，整部戲劇更聚焦在如懿與弘曆二人之間的心境轉換；從兩小無猜相識相許，一路走過風雨突破難關，最後因乾隆一句話：「有我在，你放心。」將最愛的如懿推向皇后寶座。

二人在愛深情濃、權位巔峰之際，劇情卻直轉急下，乾隆個性多疑猜忌、如懿對丈夫信任幻滅以致兩人漸行漸遠，青澀時期的那份純愛早已經隨著那盆枯梅死去。《如懿傳》不僅描述後宮紛擾謀略，更大篇幅在描述一段婚姻的浮沉，跳脫傳統宮廷劇的模式，觀眾看了才能如此揪心。

(時報周刊)