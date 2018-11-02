悚！埃及神像遭詛咒？無人碰觸卻自轉近180度！

2018年11月02日 16:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

世界之大無奇不有！數位時代，監視器無所不在，我們就如同電影《全民監控》中被人「觀看」著！據警政署統計，截至2016年全國治安要點錄影監視系統數量共計16.7萬餘台，這些都還不包括其他店家、住宅的監視器！

全球3億台監視器，調查監視器拍下的光怪陸離畫面，包括美國人體自燃事件、英國博物館自轉180度的埃及神像，以及疑似寄生在污水管裡的恐怖怪物…等。這些精彩影片將在Discovery頻道《監視器奇聞：移動的埃及神像》即日起每周五晚間9點首播。

《監視器奇聞：移動的埃及神像》研究人員靠著高科技與物理現象解析 發現神像的底座弧度形狀像是迴轉石 只要受到震動影響就會自主移動旋轉。（Discovery頻道 提供）

在英國曼徹斯特有一座古老的博物館，館內收藏的古埃及文物高達1萬8千件，所有珍貴的館藏都是在24小時的監視器下嚴密守護。有天館長坎伯普萊斯在巡邏時發現，一座原本是正面展出的埃及神像，在無人能碰觸的情況下卻180度大位移背對著展示區！在調閱快轉後的監視器畫面，就像是有股超自然力量在牽引著神像移動自轉，更有人稱這是一個「被詛咒的埃及神像」…。

研究人員靠著高科技與物理現象徹底解析，發現這座埃及神像是用稱為蛇紋石的火山岩刻成，成分裡微量的鐵有著非常微弱的磁效應，而神像的底座弧度形狀像是迴轉石，只要受到震動影響就會自主移動、旋轉，但因移動的幅度非常微小，因此肉眼上無法被察覺出來。另外也透過加裝的振動監測儀器發現，歐洲其中一條最壅擠的公車路線距離博物館只有不到10公尺的距離，加上白天來來回回走動的民眾，而使展區震動頻繁，也難怪這座埃及神像跟著「被移動」180度，成功透過理性科學研究，化解這齣神秘謎團。

美國北卡羅萊納州羅利市汙水道裡監視到一團紅色怪物 又滑又黏像是呼吸的臟器。（Discovery頻道 提供）

美國北卡羅萊納州羅利市的工程師艾德柏金每天透過監視系統，維護這些長達四千多公里的地下管線，在陰暗的污水管裡無論監視到蛇、蜥蜴、老鼠還有蟑螂都不意外，卻在每日檢測例行工事中碰上一件難解的謎團？！一團又滑又黏的紅色球型物體吸附在管壁上，不僅外觀看起來濕濕滑滑地，甚至還會「呼吸」，就像是一個活生生的內臟寄生在下水道中。

有生物學家認為這是一種古代生物苔癬蟲或自行增生息肉的水母，但牠們生長條件都不符合污水管裡的險惡環境，進一步調查研究，發現監視器畫面中的影像呈現不規律的起伏、收縮，推判應該是一大群生物匯聚而成，最後揭開真面目，原來是由一大群俗稱「紅蟲」的顫蚓聚集而成，紅蟲平時靠著汞與鎘等重金屬生存，因此經常出沒在下水道。

Discovery頻道《監視器奇聞：移動的埃及神像》即日起每周五晚間9點首播，蒐集全球3億台監視器，調查當中所錄到神祕難解的畫面，透過個領域專家深入調查分析，運用科學與物理現象角度破解，帶領觀眾解密這些謎團的神祕原因。

(中時電子報)