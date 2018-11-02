花蓮》選戰逼近 花蓮再傳2起現金買票案

2018年11月02日 16:50 中時 張祈

選舉倒數22天，花蓮一連傳出2起現金買票賄選案，同樣都是民意代表綁村長，一票價格3千至1萬不等，包括花蓮市代簡姓候選人、國字里長候選人及其配偶林姓樁腳；新城鄉分別參選村長、鄉代的傅姓父子，檢察官調查後個別聲請羈押，目前花蓮現金買票案件增加至4例。

花蓮新城鄉一名邱姓樁腳涉嫌以現金為參選鄉代、村長的傅姓父子買票，趁著拜訪選民機會，以每票3千元至1萬元不等的價格行賄，檢方上月底傳喚邱姓樁腳及4名疑似收賄的選民，經詢問後邱否認犯行，另外3名選民坦承收賄，並繳交1萬5千元賄款，並聽聞邱姓樁腳要求投票支持傅姓候選人父子。

檢方認為有深入追查行賄資金來源及傅姓父子涉案情節必要，檢方認為邱姓樁腳有湮滅證據、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見駁回，檢方今再向高等法院花蓮分院提起抗告，預計下周裁定。

另外，花蓮市也查獲一起現金買票賄選案，簡姓市民代表、某國字里林姓里長候選人及其配偶林姓樁腳，10月間林姓樁腳分別拜訪選民，涉嫌以每票3千至7千不等的價格要求選民支持，檢方傳喚簡姓、林姓候選人、林姓樁腳及6名收賄選民到案說明，其中5名選民坦承收賄，另1名坦承與林姓樁腳達成選選期約，檢方認為被告等有淹沒證據、勾串證人之虞向法院聲請羈押禁見。

選舉倒數不倒1個月，縣內已分案調查賄選情資超過百件，目前共查獲鄉民代表、村長等候選人5件賄選案，其中4件是現金賄選，呼籲候選人清白參選，鼓勵縣民向檢方檢舉賄選，鄉鎮市長、代表及村里長檢舉賄選獎金有50萬元，起訴後依偵辦程序陸續發放獎金，而且檢舉人身分一定保密、不會曝光。

(中時 )