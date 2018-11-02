AIPH秘書長：不支持免費看花博 盧秀燕：AIPH別被誤導

2018年11月02日 16:46 中時 陳淑娥

台中花博將於明天盛大開幕，AIPH庭園揭幕儀式今天上午舉行，針對「市民無限次免費參觀花博」看法，AIPH秘書長Tim Briercliffe表示，若有人主張提供市民無限次數免費，已違反AIPH政策及台中市府與AIPH的協議約定，AIPH並不支持，希望這份表明非常明確。

Tim Briercliffe上午公開表明，提供市民無限的免費違反了AIPH政策，且在AIPH歷屆花博舉辦過程中從未發生過；他強調，AIPH期盼每一次花博會都能維護 良好品質，增加市民無限的免費違反了AIPH與台中市政府協議的約定，因此AIPH不支持免費門票，希望這份表明非常明確，也希望與台中市府能根據協議內容與AIPH保持良好的共識與默契。

台中市府表示，前市府時期就知道台中花博是售票博覽會，且2012年前市府和AIPH申請的文件就有說明，當時議會專案報告也指出是收費博覽會。但國民黨市長候選人盧秀燕卻一再宣稱要讓台中市民無限次免費入園，可知她並未和AIPH溝通討論詢問過。

市府強調，為市民爭取到的花博卡一次免費，是協商後AIPH並不反對，且第二次後要收費，並無違背收費精神。

盧秀燕重申台中花博必須給台中市民應有權益，外縣市和外國旅客收費入園，而台中市民不該收費也不須辦花博卡，免費入園參觀花博，盧秀燕說，台中花博的舉辦將跨越三位市長，從胡志強的爭取延續給林佳龍，最後將交棒給盧秀燕。

「請AIPH放心別被誤導了！」盧秀燕表示，她當選市長後規費和權利金一定會繳交，台中花博特別預算早已編列權利金1680萬，完全不用擔心，她會把台中花博辦得更好，讓台中市民按照原先規劃一樣免費入園，外縣市民眾和外國遊客則要付費入場，並非全面免費。

盧秀燕表示，她提出的花博免費入園政見很顯然已經發酵獲得多數認同，台中市民無法忍受「一隻牛扒兩層皮」，沒有道理台中花博花了市民公帑86億，市民卻還要付費才能入園，盧秀燕請林佳龍這一點要向台中市民說清楚、講明白。

(中時 )