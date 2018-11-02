苗栗西湖白柚甘藷之旅10日登場 重溫童年焢窯趣

2018年11月02日 16:39 中時 巫靜婷

西湖白柚甘藷之旅10、11日登場，縣長徐耀昌（中）表示，西湖好山好孕育的有機甘藷品質優異銷量暢旺，大讚白柚風味絕佳，口感甜度不輸文旦柚，秋高氣爽嘗白柚正是時候。（巫靜婷攝）

甘藷含有豐富的澱粉及多種維生素，名列排毒最優食材第1名，白柚果肉富含維生素C及纖維素，具有養顏美容功效，圓潤外觀適合做為供品，為果中珍品。（巫靜婷攝）

苗栗西湖盛產白柚，其果肉甜美多汁，富含維生素C及纖維素，具有養顏美容功效，圓潤的外觀適合做為供品，為果中珍品。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉預定10、11兩日舉辦「2018年西湖白柚甘藷農業之旅暨農特產品拓展客源加值活動」，縣長徐耀昌、代表鄉長楊秀瑕及地方各界，2日在五龍宮前為活動揭開序幕，邀請民眾重溫焢窯樂趣，親子輕鬆烤甘藷、選購農特產品及欣賞社區表演節目。

西湖白柚甘藷之旅於飛龍大橋旁周邊農田舉辦，有親子焢窯、白柚品嘗、農特產品展售及社區才藝表演，西湖農會邀約民眾攜家帶眷一起來體驗農村田園生活樂趣。

西湖鄉甘藷種植面積約50公頃，品質優良，口感佳，除了煮食、燒烤外，由農會輔導產銷班加工生產的冰薯更是聞名全國，市場銷路暢旺。西湖大白柚栽植面積約30公頃，是另項重要農產，果肉甜美多汁，深受消費者青睞。

鄉農會將為民眾備妥焢窯食材及柴火，報名烤甘藷1組為5到7人，每組報名費用350元，2組同時報名送一箱10斤價值400元的白柚，限量100箱，送完為止。針對不會「結窯」的民眾，雜糧產銷班員可協助結窯，每窯酌收工本費100元。

活動期間另推出客家風味餐預約訂餐服務，每桌2800元，提供爌肉、客家小炒、時蔬等10道客家美食，用餐地點在三湖村社區活動中心，相關活動資訊可向農會推廣股洽詢，電話037－921718。

(中時 )