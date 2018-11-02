癡情女匯52000幫港男升官？型男警戳破跨國詐騙情

2018年11月02日 17:04 中時 盧金足

台中市一名倪姓女子急著匯款5萬2000元，象徵「520我愛你」，給1名認識不到2周的男子，被警方戳破是詐騙圈套。（盧金足翻攝）

「我要幫香港男友升官！」就是這麼一句話，讓年約30歲的倪姓女子急著匯款5萬2000元，象徵「520我愛你」，給1名認識不到2周的男子，兩人並未見過面，僅靠通訊軟體上的大頭照就深信無疑，倪女還揚言如果最後無法與「夢中情人」譜出婚姻，就要員警負責，行員及警方努力苦勸，才驚覺是詐騙手法，員警成功阻止女子匯款，保住數萬元財產。

台中市警六分局協和派出所接獲轄區銀行通報，有1名女子疑似受騙，欲匯款大筆現金至外國帳戶，警員吳文正、柯欣喻獲報後立即趕往銀行協助，一到銀行就看到受騙的倪女正焦急地坐在櫃檯，不斷要求行員幫她匯款，不然會導致男友事業受阻，無法升官。

員警耐心與倪女對談，詢問為何要匯款給網路認識的「男友」？倪女供稱是在社群網站認識自稱在香港賽馬會工作的男子，彼此相談甚歡甚至互稱為「老公老婆」，日前對方傳來訊息希望倪女可以幫忙匯款5萬元協助投資，如果投資順利升官的話還可以來台灣迎娶女子。

倪女不疑有他，更加碼匯款象徵「520我愛你」的金額共5萬2000元至男子所提供的帳戶，員警一聽即知是詐騙手法，不斷向倪女勸說，並在網路上搜尋類似新聞給倪女看，希望可以阻止倪女匯款避免受騙，並將倪女帶回派出所慢慢勸說打消念頭。

倪女回到派出所後，不斷抱怨警方破壞她的異國戀情，更揚言如果最後無法與「夢中情人」譜出婚姻，就要員警負責。

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面對倪女的情緒波動，員警苦苦勸說，最後在協和副所長陳育賢的努力之下，才終於打消倪女的念頭，了解到跨國戀情只是一場空，最後倪女雖失望姻緣破滅，但幸好保住財產未有損失，不僅對自己行為感到抱歉，也向辛苦勸說的員警及行員鞠躬感謝。

(中時 )