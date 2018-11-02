20歲男性侵13歲少女害墮胎 法院輕判3年4月

2018年11月02日 17:04 中時 李文正

20歲的黃姓男子在臉書（facebook）結識國中7年級要升8年級的女學生，去年7月放暑假期間，相約在新北市樂華夜市見面，黃將少女帶回家，不顧少女以手推、口咬等方式拒絕，發生性行為後害少女懷孕，家長帶女兒去墮胎並報警處理，法官認為，黃男無從得知少女未滿14歲，依強制性交罪判處有期徒刑3年4月，可上訴。

黃男被捕時說，他不知道少女未滿14歲，直到自己被通緝，警察上門，才知道自己性侵未滿14歲少女。黃聲稱，案發當天兩人約在樂華夜市旁，坐在機車上聊天，之後騎車載少女返回自己住處，上午9點多，他強行脫下少女的衣、褲發生關係。而少女證稱，她將黃推開，一直反抗，還打他、咬他，黃男並未理會，性侵得逞。

少女臉書上標明「1997年」出生，而且出門時有化有淡妝，黃稱看起來和他同年，大約19、20歲，不知道少女還有2個月才滿14歲。但少女聲稱，利用MESSENGER聊天時，有說自己實際年齡只有13歲，但未保留對話紀錄。

判決指出，網路交友為了保持神祕感，都會隱藏自己的年齡，而且，一般人很難想樣，未滿14歲少女會在凌晨5點出門，黃無法判斷少女未成年，加上梳妝打扮，黃很容易誤以為少女已經成年。

法官認為，少女與黃發生性關係前，已經明確表達拒絕的態度，黃仍以強暴的方式發生性關係，侵害少女身體自主權，導致少女懷孕並施行人工流產，造成難以彌補的創傷，又沒有與少女和家長達成和解，判決3年4月。

(中時 )