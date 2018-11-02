騎士趕上班掉錢 民眾拾金不昧警助找回失主

魏姓男子後背包拉鍊未拉導致新台幣3500元掉落路面，所幸後方熱心小貨車康姓駕駛發現撿至太平派出所報案，員警從小貨車上行車紀錄器畫面比對路口監視器找到魏男。（馮惠宜翻攝）

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魏男至派出所領回遺失的3500元，立即致電康姓駕駛致謝。（馮惠宜翻攝）

日前太平區1名魏姓男子上班途中先騎車至便利超商幫妻子取貨，結果付款後背包拉鍊未拉導致新台幣3500元掉落路面，所幸後方熱心小貨車康姓駕駛發現撿至太平派出所報案，惟康姓駕駛對於男子特徵無法陳述，機警的女警陳稚允眼尖發現小貨車上面配有行車紀錄器，透過行車紀錄器上影像及路口監視器比對，終於找到魏姓失主，男子仍不知金錢遺失，頻感謝貨車駕駛的拾金不昧及員警熱心協助。

太平警分局太平派出所警員陳稚允1日上午10時許擔服值班勤務，忽有1小貨車司機手握著新台幣3500元向警方報案，並稱送貨途中行經永平路與永義路口時發現前方機車騎士掉落現鈔，拾金不昧的他隨即將現鈔帶至派出所請警方協助處理。

當時女警陳稚允詢問是否記得該騎士的車牌或是其他穿著特徵，康姓駕駛表示未記得車牌，衣著特徵也模糊不清，這時眼尖的女警看到小貨車上配有行車紀錄器，惟康姓駕駛表示該行車記錄器是公司裝的，自己不會使用，這時女警陳稚允熟稔的從紀錄器內將記憶卡取出，並與康姓駕駛一同檢視錄影畫面，並透過沿線比對多支路口監視器畫面，終於查出魏姓騎士的車牌，順利物歸原主。

魏姓男子到派出所領回遺失物後表示，一大早幫妻子至便利商店取貨，隨即匆忙趕著上班，應該是付款後斜背包拉鍊未拉回所致，自己到公司後亦未查覺現鈔遺失，直到警方通知才驚覺，當下除親自致電康姓駕駛表示感謝之意外，也非常謝謝警方熱心協助。

(中時 )

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