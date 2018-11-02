花蓮香草雞應市 產官學合作美味一級棒

君達育樂集團創辦人尹純綢（右）與飯店行政主廚劉瑞安（左 ）對風味獨特的香草雞，深具信心。（范振和攝）

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君達集團與種畜繁殖場合作研發香草雞成功，與會人士品嘗後讚譽有加。（范振和攝）
花蓮縣政府農業處長羅文龍為香草雞的品質掛保證。（范振和攝）
君達集團擁有潔淨農園，栽植有機無毒香草，是香草雞安全健康的飼料來源。（范振和攝）
君達育樂集團創辦人尹純綢（右五）等人為香草雞問世，齊聚一堂大力行銷。（范振和攝）

花蓮縣君達育樂集團與農委會花蓮種畜繁殖場合作，在畜試土雞飼料加入迷迭香等複方香草，成效良好，2日「花蓮香草雞成果及品嘗」發表會中，大受產官學界代表一致肯定。

農委會試驗總所所長黃振芳、花蓮種畜繁殖場長蘇安國、縣政府農業處長羅文龍、花蓮區農業改良場長杜麗華、花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉鄉長黃馨、壽豐鄉長張懷文、台北醫學院營養專家謝宜芳、美國安迪遜腫瘤中心王松齡博士等多人，今天都到場分享優質香草雞的研究成果。

黃振芳、蘇安國表示，動物飼養時使用抗生素，將會危周禽畜、人體及環境，因此，繁殖場與與在地深耕香草領域多年的君達合作，設法運用具保健、抗菌的香草，以提升土雞免疫力。

君達創辦人尹純綢指出，畜禽飼養管理已走向安全農業，君達多年前派員遠赴美國農業部取經，產學合作研究香草植物取代抗生素，再加上多年來善待土地以有機、無毒方式栽植香草，讓飼料的源頭就是安全的，此次與花蓮種畜繁殖場合作，為「花蓮香草雞」掛保證。

2018年君達產業升級的「花蓮秧悅千禧度假酒店」行政主廚劉瑞安指出，香草雞是花蓮在地優質的土雞肉，結合在地有機無毒的小農食材，該度假酒店推出系列的香草雞創意料理，不只提高餐飲層次，也提升地方產業的水平。

謝宜芳表示，現代人越來越重視食品安全，吃的好更要吃的健康，君達栽植的有機香草經中興大學認證，栽植環境履歷建置完善，從飼料上添加有機香草，再加上官方養殖專業的管理流程，讓人體能夠充分吸收優質雞肉的營養素。

(中時 )

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