年度最期待！星巴克耶誕杯、限定飲料來了

2018年11月02日 16:53 工商 劉馥瑜

星巴克耶誕周邊商品，每一年都是咖啡迷最期待的驚喜。圖／業者提供

今年星巴克耶誕周邊商品，新增樹懶、羊駝兩大主角，增添俏皮感。圖／業者提供

星巴克首度推出「太妃焦糖布丁」，與經典原味布丁一起換上耶誕包裝，更有佳節氣息。圖／業者提供

星巴克耶誕甜點，榛果樹幹蛋糕，售價$120。圖／業者提供

星巴克全新鹹點「燻火腿墨魚三明治」。圖／業者提供

星巴克耶誕周邊商品，多達上百款。圖／業者提供

耶誕佳節即將到來，知名連鎖咖啡品牌星巴克今年以「THE BLEND IS THE MAGIC」為主題，推出全新焦點限定飲品「太妃核果風味那堤」、「薄荷風味摩卡咖啡」及「義式經典巧克力咖啡」，並將暖暖飲品盛裝於4款耶誕紅杯中，感受耶誕的濃濃氛圍！同時，備受咖啡迷期待的耶誕主題周邊商品，今年除了有經典的拐杖糖、耶誕樹、馴鹿、雪花等元素，還特別加入萌翻的樹懶跟羊駝兩個角色，增添更多俏皮特色。

星巴克表示，今（11/2）起全台同步上市多款糕點食品、咖啡豆、包裝食品，以及高達上百款耶誕限定的主題商品、生活用品及咖啡設備等，繽紛多元的耶誕節慶選擇，無論送禮、自用都適合。

其中，飲品部分，據星巴克介紹，每年耶誕必定要品嘗的「太妃核果風味那堤」本季再度限定上市，還有在日、韓、馬來西亞等市場大受歡迎的「薄荷風味摩卡咖啡」，結合了最常見的耶誕點心元素巧克力、薄荷拐杖糖，在巧克力醬與薄荷風味糖漿中加入經典濃縮與蒸製好的牛奶，是許多顧客引頸企盼能喝到的高人氣耶誕飲料；至於今年耶誕新生力軍「義式經典巧克力咖啡」，則是混合摩卡醬、巧克力醬與濃縮咖啡與蒸製好的香醇牛奶，讓耶誕滋味倍加甜蜜宜人。

另，食品糕點部分，星巴克表示，今年以搭配季節咖啡飲品概念出發，推出同樣有著巧克力、太妃糖元素的甜點，使口感更加濃郁，如應景的「榛果樹幹蛋糕」選用Valrhona榛果醬調製，搭配酒漬葡萄乾，柔滑順口口感有著甜鹹交錯的獨特風味；還有「巧克力鮮奶油蛋糕」，嘗得到細緻滑順的巧克力奶油與巧克力蛋糕體，內餡夾有碎粒餅乾脆片與白巧克力奶凍，層次豐富，也推薦「提拉米蘇千層薄餅」、「起司藍莓蛋糕」、「布朗尼」等甜食。

鹹點部分則新推出「瑪莎蔓豬肉咖哩筆管麵」、「燻火腿墨魚三明治」，以星想餐套餐組合享用，十足豐盛。本季也首度推出「太妃焦糖布丁」，與經典原味布丁一起換上耶誕包裝，更有佳節氣息。注目的包裝食品部分，也推出多達21個品項，從巧克力、牛奶糖等，甜蜜的糖果加上可愛的外包裝，令人愛不釋手。

此外，今年耶誕佳節，星巴克推出多達上百項的節慶商品，如銀白耶誕「Winter is coming」系列，描繪了在佳節前忙碌準備的耶誕老人，點綴著許多小樹及片片金色與白色的雪花，推出包括馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯等咖啡用品，呼應了這白色季節。「Christmas Has Arrived」系列，則是以繽紛的圖騰及活潑的麋鹿表現出熱鬧歡騰的耶誕氛圍。此外，還有台灣市場開發，由羊駝跟樹懶做代班主角的「Unusual Christmas系列」，十足趣味。

星巴克表示，11/14(三)~ 11/30(五)，邀請顧客一同開啟耶誕驚喜，凡顧客點購大杯(含)以上飲料，可獲得耶誕驚喜優惠小白單一張，如單筆結帳滿$1,000(含)以上，還可獲得耶誕限量贈品1組(可累計)。

(工商 )