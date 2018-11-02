無塑又低碳 小琉球島上飲水地圖上線

2018年11月02日 16:54 中時 廖德修

美人洞觀光景點售票口設置飲水機供民眾使用。（圖／環保署提供）

為減少塑膠垃圾對環境的污染，環保署與屏東縣政府合作推動「小琉球無塑低碳島示範計畫」，已於小琉球的觀光港、風景區、公船候船室及安檢所共完成9處10台飲水機設置，並建立小琉球島上飲水地圖。

民眾只要使用手機掃描小琉球島上飲水地圖QR Code，就可快速掌握飲水機位置、維護管理單位及大腸桿菌群、檢驗機構、檢驗日期等水質檢驗資訊。環保署與屏東縣政府共同打造小琉球優質飲水環境，不僅讓民眾喝得方便也能喝得安心，請到小琉球旅遊的朋友多加利用！

另外，為了讓使用飲水機回填飲水的民眾具體了解環保效益，飲水機上均設置減少寶特瓶使用量計數器，民眾在裝水的當下，可以知道節省了多少寶特瓶，體會喝水不只是做好體內環保，同時也可以達到減塑減碳的雙重效果，是愛環境愛地球的具體表現。

統計小琉球島上飲水機啟用不到1個月的時間，以每瓶600ml的瓶裝水計算，已減少1萬瓶以上廢寶特瓶的產生，以每瓶瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳1500公斤。

小琉球是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，秀麗的美景與豐富的生態，且有全世界最高密度的綠蠵龜棲息悠游於附近海域，是大自然送給國人最珍貴的禮物之一。

從小琉球這樣面積小觀光密度高的島推動「無塑低碳示範計畫」，可以維護小琉球環境，保護最珍貴的觀光資產─綠蠵龜，使小琉球的觀光得以永續經營。

環保署提醒到小琉球旅遊的旅客，自備環保杯與盥洗用具並選擇投宿環保旅店，減少使用一次性塑膠用品，帶動小琉球無塑低碳觀光旅遊，創造經濟成長與生態保護的雙贏局面，讓綠蠵龜也能擁有好「龜」宿，永續樂悠游於小琉球附近海域。

(中時 )