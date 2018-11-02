台南》高市總工會理事長駁倒戈？王定宇：支持韓國瑜很丟臉!

2018年11月02日 16:57 中時電子報 邱文秀

王定宇建議帶台灣蚊去WHA會場咬人抗議。(截圖自中天新聞)

高雄市總工會理事長林明章傳出倒戈韓國瑜，卻又凌晨發出聲明，直斥韓國瑜不請自來餐會，「進行惡質選舉操作」。國民黨高市黨部也被惹毛，黨部發言人侯亞寧秀出LINE對話截圖，證實林明章事前有主動聯繫邀約。民進黨立委王定宇斥韓國瑜怎麼什麼都是「假」的！在臉書說「支持這種喔？真的很丟臉！」

力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁的高雄市總工會理事長林明章傳出倒戈，他2日發出聲明，直斥韓國瑜不請自來餐會，「進行惡質選舉操作」，並親自出面澄清他從未邀韓國瑜到場；不過，國民黨高市黨部也被惹毛，黨部發言人侯亞寧秀出LINE對話截圖，證實林明章事前有主動聯繫邀約，他並拿出一盤曲棍球呼籲林明章出來對質，「如果我說謊，吞1盤跟你賭吞1顆！」

林明章1日晚間舉行感恩餐會，邀請總工會轄下各社團理事長支持，有趣的是，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟到場致詞，並由副理事長蔡維碧發言力挺，由於林明章先前才公開支持陳其邁，引發外界質疑他是否陣前倒戈。

林明章2日趕緊透過陳其邁團隊發言人趙天麟發出聲明稿，怒斥「韓國瑜先生未獲邀請即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒」。國民黨高市黨部發言人侯亞寧還擊，表示10月30日，林明章透過前高市監理處長廖金得邀約，雙方在楠梓朝新路108號會面，林明章當場說，總工會過去挺陳其邁，但決定這次轉挺韓國瑜，還請黨部幫忙發媒體採訪，連標題都下好「陳其邁勞工選票大崩盤」。

民進黨立委王定宇在臉書轉載林明章斥責韓國瑜進行惡質選舉操作，他感到憤怒新聞。並說怎麼什麼都是「假」的！「影片一再盜版、政策一再亂講再轉彎、用詞腥羶色、偽造神籤、民調造假...，中國國民黨是看不起南部選民？還是只有這種品質的候選人？」

王定宇說，「如果還有人支持韓國瑜這樣的候選人，麻煩大家就送他一句話...蛤，你支持這種喔？真的很丟臉！」底下留言也一面倒痛批韓國瑜。

王定宇，2016年立委選舉「全國第一高票」。2015年台南市爆發嚴重登革熱疫情，死亡人數破百。繼民進黨立委陳其邁質詢時說要制裁大陸，被大陸網友轉發後，王定宇也跟著紅到大陸。當時為了抗議WHA(世界衛生大會)不尊重台灣，王定宇在政論節目上建議，請衛福部長林奏延帶蚊子去WHA咬人，咬到誰誰倒楣。此番言論被大陸網友截圖、截影片傳到天涯論壇、微博等，讓他們驚呆了。

(中時電子報)