農業培訓班輔導有成　傳承苗栗福菜

出身苗栗公館的陳啟浩，傳承公館鄉的福菜、酸菜、梅乾菜的製作方式，並將過程數據化提升品質。（何冠嫻攝）

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農科院開設「茶製作與行銷訓練班」，媒合就業與創業途徑，並輔導學員就業，發展苗栗好茶。（何冠嫻攝）
農業科技研究院2日舉辦「新農業產業專業人才發展基地」成果發表，展現平均82％的就業率高成果。（何冠嫻攝）

農業科技研究院產發中心整合資源，為提升桃竹苗區域農產業的發展，開設4個班別提升農產價值與行銷等課程，2日在苗栗特色館舉辦「新農業產業專業人才發展基地」成果發表會，展現平均82％的就業率高成果。

農科院開設「芥菜實作與產業加值班」、「休閒農場經營管理班」、「茶製作與行銷訓練班」及「友善農業耕作班」，吸引各領域150人參與，要整合資源加強農耕專業，讓青年、待業民眾學習一技之長，返鄉工作，課程結訓後，農科院也輔導學員們就業，其就業率高達82.1％，成果亮麗。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署祕書宋文水、行政院農業委員會苗栗區農改場長呂秀英、農科院副院長陳瑞榮等人，2日皆出席見證新農業產業發展的成果，與農業就業的豐碩成績。

陳瑞榮表示，藉這4種課程推廣新農業特色，以提升產業價值、合理地分配資源，並且提倡農業的永續發展。他強調，學員結訓後，若在農耕上遇到問題，還可以回來找老師研究、尋求幫助，一起發展在地農業、提升經濟價值。

出身苗栗公館的陳啟浩，畢業後就到台北工作，但藉課程學會芥菜耕種、醃製的技能與知識，不但返回老家就業，更傳承公館鄉的福菜、酸菜、梅乾菜的製作方式，他還將過程數據化提升福菜品質。

陳啟浩更是突破苗栗福菜、酸菜等保存不易的窘境，讓在地福菜等能銷售到更遠的地方。他表示，除了要傳承製作方式外，更要將它們行銷全台，讓大家都能嘗到苗栗福菜的特有口感與滋味。

(中時 )

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