年輕型失智者無處可去 家屬盼政府聽見心聲

2018年11月02日 17:05 中時 林周義

長照2.0去年上路，將50歲以上失智者納入服務對象，然而全台擁有超過600家日照中心，年輕型失智者卻無處可去。由年輕型失智者與家屬組成的團體，Young記憶會館表示，日照中心內容多以老年人角度出發，許多年輕型失智者因活動力強，待不住，甚至因「難顧」遭日照中心拒於門外。

年輕型失智者，指65歲以下被診斷為失智症的個案，盛行率約0.001%。依據國際失智症協會統計，全台30-64歲失智症人口約1萬2000人，其中50歲以上者為長照2.0新增的服務對象，為社會中的少數。

年輕型失智者發病年紀多在中壯年，仍在職場上活躍，也是家庭的經濟支柱。為了生計、醫藥費，家屬被迫工作而將患者留在家中。Young記憶會館成員，陳素芬表示，先生8年前、51歲時罹患失智症，她也被迫辭職照護先生，靠吃老本渡日。若撐不下去，只能把房子賣掉。

「如果我們有一間專屬年輕型失智者的日照中心，像幼兒園一樣上課，甚至做復健，他們的能力就會被再度啟發」。陳素芬表示，患者若長期待在家中，能力將逐漸減退，自我形象也受影響。她建議參考Young記憶會館的運作方式，每周六訓練患者沖咖啡、做餅乾，賺取零用錢的同時，助他們獲得自我實現。

年輕型患者的需求與年長者不一，年長者的活動力較低，即便做運動，也只是坐在椅子上伸展。陳素芬以先生為例，表示日照中心早上的活動是讀報，「先生滑手機比較實際」。另在一兩年前，曾有其他患者因碰撞、摩擦，遭日照中心視為危險人物，被迫離開。

「我們要求的不多，台北、新北成立一家（年輕型失智者日照中心），不管多遠，我們都願意過去」。陳素芬表示，只有把患者安置在可信任的地方，讓他們安心學習、自我實現，家屬才能放心工作，養活自己的家。

對於成立專屬年輕型失智者的日照中心，衛福部長照司專門委員周道君表示可以嘗試，但因失智照護比失能照護難度高，年輕型失智照護又比一般失智難度更高，需仰賴民間團體的協助，一步一步發展。

(中時 )