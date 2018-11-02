捍衛女權？邱議瑩竟曾說：女人說「不」就是「Yes」

2018年11月02日 17:32 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民祭黨立委邱議瑩。(圖／本報資料照，陳信翰攝)

前警大教授葉毓蘭日前在臉書貼出一張LINE截圖，民進黨立委邱議瑩於群組內指控韓國瑜提出「陪睡政見」。邱日前召開記者會，自認此事「沒有失言，沒有做錯」，還說該被譴責的是韓國瑜，引來大批網友灌爆邱議瑩臉書，但回顧邱議瑩過去對於女性言論，卻被網友找出曾在立法院說，女人說「不」就是「Yes」，今昔言論不同調自打臉，說法令人懷疑。

葉毓蘭日前在臉書貼出一張圖，圖片顯示為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」的人傳訊息說「開賭場、挖石油、開性愛摩天輪還是直接把台灣送給中國？」、「各位有智慧的學長學姊..冷靜思考一下吧」、「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」。

邱議瑩在2009年6月時曾批時任總統馬英九，「馬英九，你到底是男人還是女人啊？只有女人才會Say No的時候，表示是Yes，如果你是男人的話，為什麼你每次Say No，做出來都是Yes呢，我們真的很懷疑耶」。

邱議瑩此番言論是在馬前總統是否兼任黨揆的議題，在當時引起熱議。對比她(邱)批評國民黨高雄市長候選人韓國瑜因招商言論不尊重女性，而大動作召開記者會自稱是捍衛女權，今昔言論去不同調自打臉。

(中時電子報)