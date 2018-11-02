被遺忘的失智者 罹癌婦苦撐3年照護壯年夫

2018年11月02日 17:06 中時 林周義

劉鳳蓮的先生3年前被診出失智症，當時他只有54歲。原先擔任工程師的先生，因病無法上班，家庭頓時失去經濟支柱。因先生不適應日照中心的服務，患有肺癌的劉鳳蓮被迫放下半天的工作，一手扛起家中「父親」的責任，邊治療邊養家。

「我5歲就殘障，他（先生）是很善良的人，生病了依舊很心疼我」。劉鳳蓮5歲就罹患腦膜炎，如今又是肺癌患者，每半年就得到台大醫院追蹤一次。先生雖無法有條理地思考，但卻為辛苦養家的老婆自責流淚。為讓先生了解自己的價值，劉鳳蓮每兩週就帶他到Young記憶會館打工一次，賺取零用錢，同時刺激腦袋。

日照中心服務內容以老年人需求為主，先生待不住，只能留在家裡，但因未與外界接觸，功能日漸退化。不但記憶力減退，經常重複相同問題，連上下樓梯也需緊握扶手才能安心。提及丈夫的退化及自己的病情，劉鳳蓮流淚表示，不敢想像家庭的未來。

任職於私人企業的劉鳳蓮，每天清晨6點，就起床準備家人的早餐，帶著先生散步。因公司體諒家中狀況，劉鳳蓮中午才去上班，傍晚下班即立刻趕回家做飯，陪伴先生。直到先生入睡、完成家務事後，常常已是午夜12點。

「剛開始時，我每天都在哭」，認識了其他年輕型失智者家屬後，劉鳳蓮才漸漸振作起來。從小自卑，說話不清楚的她，為讓更多人認識年輕型失智症，曾放下自卑心，騰出3小時讓媒體採訪，最終因剪輯需求，沒能傳達出她與其他家屬的訴求。

劉鳳蓮表示，年輕型失智者是被遺忘的一群人，擠出時間、心力，卻不被政府看見。她與其他家屬共同整理訴求，一張一張簽字，盼透過失智症協會將信交到縣市長候選人手中。目前的她只希望有合適的場所，讓先生得以送托，好讓輕度失智的病情穩定，靜待醫療進步。「只有先生好起來，我們的家才會完整」。

(中時 )