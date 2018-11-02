世界宗教議會多倫多開幕 心道法師為地球祈福

2018年11月02日 17:34 中時 葉書宏

世界宗教博物館創辦人心道法師在第7屆世界宗教議會開幕典禮上，帶領與會者以1分鐘平安禪為療癒地球祈願。（世界宗教博物館提供）

受全球宗教界矚目的第7屆世界宗教議會1日晚間在加拿大多倫多盛大開場，受邀出席的靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，在開幕典禮上以1分鐘平安禪為療癒地球祈願，全場感受到共振的寧靜，盛讚是跨宗教的最佳獻禮。

世界宗教議會（Parliament of the World's Religions，簡稱PWR）為期7天，在多倫多大都會會議中心舉辦，地主加拿大多倫多是個多元民族的城市，吸引超過80個國家、200種信仰及上萬人次的世界宗教領袖與信徒共聚一堂，堪稱3年一次全球最大的跨宗教盛會。

1日晚間的開幕典禮，在各靈性團體、原住民等各具特色的音樂、舞蹈表演中，為今年議會揭開序幕，穿插各項演出，宗教領袖、當地政要、贊助者致詞。壓軸是心道法師上台，為世界和平、地球平安祈禱。

心道法師沉重訴說氣候變遷造成冰川崩解及北極熊哭泣的現況，呼籲從靈性的力量出發，推動「多元共生、相濟共存」的「全球生態倫理」，療癒地球母親，讓人類生存得以永續。

心道法師帶領與會者體驗平安禪，藉由深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來、讓心回到原點五個步驟，用1分鐘量子共振的寧靜，安定地球磁場，啟動正向頻率，創造愛地球的效應。

連續五屆帶領博物館團隊與會的心道法師，為大會重要講者之一。他將於4日下午在「靈性生態論壇」擔任主談人；5日帶領晨禱，以多年禪修經驗啟迪心靈，下午參加以色列非營利組織「以利亞宗教交流協會」舉辦的論壇。

(中時 )