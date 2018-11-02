2019渣打台北公益馬拉松 首創三地同步10小時視障接力

2018年11月02日 17:24 中時 陳世宗

台中市啟明學校校長廖連喜、跳高王子向俊賢、渣打銀行主管王開平等，一起與會造勢。(陳世宗翻攝)

挑戰10小時不斷電接力的視障跑者古奇哲(左二)與洪國展(左四)、台中市啟明學校學生黃仁等。(陳世宗翻攝)

台中市體育局全民運動科郭展宏科長(右一)、跳高王子向俊賢(右二)、渣打銀行主管王開平等人，一起開跑！(陳世宗翻攝)

「只要相信自己，就沒有做不到的事！」台中-渣打商業國際銀行長期投入及推動視障多元就業，在「2019渣打台北公益馬拉松」1月13日開跑前，2日首創舉辦全台三地「傳愛，視障10小時不斷電接力」，視障與明眼跑者同時於台北、台中、高雄3地同時挑戰連續10小時接力跑。

渣打銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平說，去年在正式「渣打台北公益馬拉松」活動開跑前，渣打透過全程由視障跑者組成的「北中南500K視障接力」活動， 49個棒次、128位跑者六天合力完成跨越全台12縣市、500公里的接力挑戰。

王開平指出，今年希望延續傳愛，及擴大社會大眾對視障就業議題的關注與支持，首創並號召全台三地的視障跑者與明眼跑者同時開跑，挑戰連續10小時接力跑。每一場次由10個棒次組成，每棒次跑一小時，最後累積加總三地跑者所跑出的公里數，期待超越去年的500公里紀錄。

台中場由專業視障跑者洪國展與古奇哲挑戰個人10小時不斷電，跳高王子向俊賢也到場參與並與視障學生分享個人經驗；跑者們將視障學生們的職業夢想寫在號碼布上，在眾人加油聲中，承載著大家的祝福為視障學生們的職業夢想而跑！

台灣欄神陳奎儒、女網好手莊佳容分別出席台北、高雄場擔任陪跑員，用行動呼籲民眾關懷視障多元就業議題。視障跑者林信廷則在台北參加個人挑戰組，希望藉由運動好手、專業視障跑者、視障接力跑者、視障學生、明眼跑者等組成的隊伍，合力創下視障10小時不斷電接力以及突破500公里的紀錄。

渣打商業國際銀行除持續推動視障關懷外，邁入第六年渣打台北公益馬拉松深獲跑者與民眾喜愛。今年自10月22日開放早鳥報名後又創下4小時內超過9000位跑者報名的佳績；一般報名至2018年11月30日下午四時為止，歡迎民眾參與一同挑戰自我無懼開跑！

(中時 )