魏家不繳違建拆除費 執行署將拍賣二水碧雲禪寺

二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封。（吳敏菁攝）

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吳敏菁
二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封。（吳敏菁攝）
二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封。（吳敏菁攝）
二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封。（吳敏菁攝）
二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封。（吳敏菁攝）

二水碧雲禪寺違建10月2日拆除完畢，魏姓義務人因滯納拆除費用未履行繳納，法務部行政執行署彰化分署11月02日上午10時針對義務人不動產進行指界、測量查封；彰化分署強調，倘仍不履行繳納義務，將於估價、詢價後進行不動產拍賣，以落實公權力。

二水碧雲禪寺違建案，彰化縣政府9月26日進行拆除作業，10月2日拆除完畢，彰化分署指出，彰化縣政府10月16日依建築法第96條之一及行政執行法第29條移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。

彰化分署指出，移送機關彰化縣政府在移送當日即備齊魏姓義務人的財產資料，俾利彰化分署進行後續的強制執行；是以，彰化分署於分案當日立即針對義務人之存款、有價證券、不動產及保單價值準備金等債權實施扣押、查封；復為防止義務人脫產，更於當日由執行人員將查封登記公文親送彰化縣田中地政事務所辦理不動產之查封登記。

彰化分署表示，因據第三人等回覆，其存款、有價證券等扣押尚無法全額清償義務人所滯納490萬餘元之拆除費用，為此，今天上午10時針對義務人之不動產進行指界、查封（測量）。

彰化分署指出，這次測量的標的為建於1921年的二水碧雲禪寺，據彰化縣政府文化局研究資料指出，其有90多年歷史，供奉釋迦牟尼佛與觀世音菩薩，是彰化縣二水鄉的重要信仰中心之一，也是當地民眾尋幽踏青禮佛之處；為此，彰化縣政府特於9月將其核定為歷史建築。

彰化分署表示，如果進入拍賣程序，歡迎社會上大眾或熱愛古蹟、虔誠佛教信仰人士可到分署競標應買，一同為文化資產保護盡一份心力。

(中時 )

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