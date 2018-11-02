雲林》麥寮鄉長候選人 他篤定當選仍提政見

2018年11月02日 17:33 中時 許素惠

雲林縣麥寮鄉長候選人蔡長昆雖然同額競選，只要獲得總選舉票數的20％、約7200票就當選，幾乎篤定當選，不過他不敢掉以輕心，還是提出許多讓麥寮前進的政見，包括青年新都心、加碼重陽敬老金到5000元，生育津貼提高到3萬元等，希望衝高得票數。

麥寮鄉長許忠富規畫爭取代表民進黨參選下屆雲林海線立委，因此放棄可以輕鬆連任的機會，使得現任鄉代會主席蔡長昆同額競選，麥寮鄉公民數約3萬5000多人，蔡只要拿下20％約7200票就當選。

雖然幾乎篤定入主麥寮鄉公所，蔡長昆仍謹慎地提出鄉政藍圖及政見，目前正在興建的社教文化園區公所已著手規畫第二期，蔡將之定位為「年青．新都心」，將興設包含風雨球場的青少年活動中心，以及包括音樂廳的文化中心，陪養在地藝文表演社團。

蔡長昆表示，他也會完成許忠富對鄉親的承諾，闢建橋頭圖書館，並設立第二辦公室，減少申報轉作及災害救助等鄉民舟車勞頓之苦，同時加碼重陽敬老金到5000元，生育津貼3萬元，如果再加上雲林縣府的補助，前者70歲以上有7000元，後者每胎3萬8000元。

蔡長昆強調，他13歲就上台北當學徒，出身貧寒，特別懂得珍惜，絕對不會讓鄉親「漏氣」，會傾力守護麥寮，讓麥寮繼續前進。

(中時 )