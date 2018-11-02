有溫度的選戰 黃偉哲願景館推T-bike行遍台南 帶你愛上台南

2018年11月02日 17:32 中時 曹婷婷

黃偉哲與台南在地青年共同打造「城市願景館」充滿巧思。（曹婷婷攝）

台南選情雖冷，但競選總部卻不冷冰冰！民進黨台南市長候選人黃偉哲與台南在地青年共同打造「城市願景館」充滿巧思，入館除會看到Q版大型月老公仔，最醒目的就是T-bike專區，2台功能良好的T-bike，搭配螢幕上台南的大街小巷景色，讓人瞬間進入漫遊台南美麗街景的氛圍中，深刻感受台南獨有的城市美學。

黃偉哲表示，台南不僅是台灣觀光勝地，更是宜居城市，很多國內外遊客來到台南，都深深被台南的人文風情之美吸引，而決定多停留幾天體會這座城市深厚的歷史及文化底蘊。根據政府統計，台南市連續兩年人口的社會增加都是正成長，顯示台南好生活的招牌已逐漸打響。

黃偉哲指出，在古樸舊城區，將打造以行人為主體的「台南驛站文化園區」，結合古蹟、宗教等文化資產、以及美食、商圈等，擘畫@城市博物館」，重現府城文史風華。在山海大台南，會串聯「新鹽山河」、「台江濱海」及「西拉雅山城」的區域農特產品、自然景觀和文史資源，以「場館經濟」概念創生三大觀光廊帶。黃偉哲表示，台南幅員遼闊，各地有不同的歷史脈絡及人文風情，他會因地制宜規劃適合各區域的特色觀旅。

黃偉哲表示，欣賞一個城市的美，最好的交通工具是腳踏車，行車漫遊在大街小巷的過程中，不但可以仔細觀賞街道、建築和自然景色，還能聽到城市裡行人的聲音，蟲鳥的鳴叫，以及這座古城深深的傾訴，更可以感受到徐徐的微風，聞到專屬於台南的「台南味」。

黃偉哲強調，市府努力地推廣T-bike，希望讓更多市民有好的腳踏車使用經驗，這也是他未來市政的推動方向，打造一個好的友善行人交通環境，兼具節能減碳的環保精神，持續深化腳踏車代步文化是台南未來的願景之一。

黃偉哲表示，台南之美值得大家細細領略，放在願景館門口就是為了讓造訪的市民們更深地認識到，「台南是一座美麗的城市，是咱永遠的厝」，我們知道家園的美好，要與市民一起共同守護台南，愛惜台南，讓台南能愈來愈好。

(中時 )