花蓮賞美景、品文創！11／18來這聽鄭愁予讀詩

2018年11月02日 17:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年2月初6.4強震重創花蓮，正當觀光亟於復興時，前陣子又發生普悠瑪翻車意外！然有好山好水的花蓮美景依舊，這些年在青年返鄉、企業進駐，用文化讓這片淨土添增「藝術」味！其中誠品生活花蓮遠百店就成為文青來花蓮必訪景點，下週四11/18還邀請鄭愁予等7個詩人來讀詩。

鄭愁予、陳黎等7位詩人11.18將齊聚誠品生活花蓮遠百店，分享他們如何以文字舞出心中飄渺的七情六慾。圖為詩人卓純華10.20在誠品生活花蓮遠百店FORUM講座現場。。（誠品提供）

誠品生活花蓮遠百店開幕至今五個多月來，已邀請51家團隊共同創作。全台首設的「誠品生活采集X花蓮」第二季合作夥伴確定出爐，獨立刊物《米通信》帶來涼了也好吃的「高雄139」、比賽常勝軍「台梗2號」等5種花蓮米，以及連續兩年受邀巴黎參展的「光織屋—巴特虹岸手作坊」等4個團隊進駐。開幕至今除了邀請《轉山》作者謝旺霖、魚夫等知名作家分享，11/18更匯聚鄭愁予、陳黎、卓純華、徐珮芬、周欣祺、帕麗夏、曹馭博等7位詩人，分享他們如何以文字舞出心中飄渺的七情六慾。

響應花蓮文學盛事「太平洋詩歌節」，誠品生活花蓮遠百店化身詩廊，展出5位詩人的精彩作品。（誠品提供）

誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。「誠品生活采集X花蓮」第二季精彩內容，由獨立刊物《米通信》精選介紹5種花蓮米。「光織屋—巴特虹岸手作坊」將葛瑪蘭族獨有的竹編捕魚工具「Sanku魚筌」，媒合烏葉竹、樹皮布、草木染等不同的天然素材，將一支竹子一體成形、，化為兼具現代簡練美感及原質力的空間燈藝。

全台首設的「誠品生活采集X花蓮」第二季精彩內容，由獨立刊物《米通信》展出涼了也好吃的「高雄139」、比賽常勝軍「台梗2號」等5種花蓮米。（誠品提供）

響應邁入第13屆的花蓮文學盛事「太平洋詩歌節」，誠品生活花蓮遠百店除了匯聚詩人舉辦講座，也在書櫃間展出當代詩人鄭愁予＜寂寞的人坐著看花＞、作品充滿想像力的中生代重要詩人陳黎＜花蓮＞，以及三位獲獎無數的青年詩人卓純華、徐珮芬與帕麗夏的傑出作品，書店化身詩廊讓讀者遊逛其中也能飽覽詩作。

(中時電子報)