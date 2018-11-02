慶機隊規模躍居世界第三！南方航空年度大促送上海機票

南方航空機隊規模突破800架，躍居世界第三。圖：南航提供

友善列印
工商

10月份，中國南方航空機隊規模突破800架躍居世界第三，為答謝長期以來支持南航的旅客，今(2)日宣佈「雙11官網大促」將於11月5日起正式開賣，往返上海、廣州等熱門城市僅新台幣3990起(未稅)，還推出紐澳航線早鳥優惠，往返雪梨、凱恩斯及基督城等紐澳8大城市僅新台幣8000起(未稅)。另整個11月只要購買南航台灣始發的機票，就有機會獲得免費的上海來回機票！

順應公司發展的趨勢，1998年南航機隊規模首次突破100架，2013年則是到了500架的規模，2016年突破700架。如今，南航擁有包括波音787、777、737系列，空客A380、A330、A320系列等世界上最先進的飛機超過800架，更是全球首批同時運營空客A380及夢想客機波音787的航空公司，每天有2000多個航班飛至全球40多個國家和地區、224個目的地，機隊規模、航班數量、通航地點仍在不斷擴大中。

南方航空表示，按照往例，每年11月的官網大促是南方航空年度盛事，祭出的折扣往往是年度最優惠，為歡慶800架機隊規模的里程碑，今年更是首次加碼舉辦購票抽機票的活動，且除了機票外，南航還要送出A380飛機模型、護照包等多樣好禮，鼓勵大家可以趁早規畫明年3月到9月精緻又划算的旅遊。南航官網大促將從11月5日正式開賣，僅有7天的促銷時間，旅客可至南方航空官網訂購優惠機票：https://global.csair.com/TW/TW/Home

(工商 )

花蓮賞美景、品文創！11／18來這… 異鄉情定中台灣嘉年華 4日中興新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。