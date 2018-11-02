慶機隊規模躍居世界第三！南方航空年度大促送上海機票

2018年11月02日 17:36 工商 張佩芬

10月份，中國南方航空機隊規模突破800架躍居世界第三，為答謝長期以來支持南航的旅客，今(2)日宣佈「雙11官網大促」將於11月5日起正式開賣，往返上海、廣州等熱門城市僅新台幣3990起(未稅)，還推出紐澳航線早鳥優惠，往返雪梨、凱恩斯及基督城等紐澳8大城市僅新台幣8000起(未稅)。另整個11月只要購買南航台灣始發的機票，就有機會獲得免費的上海來回機票！

順應公司發展的趨勢，1998年南航機隊規模首次突破100架，2013年則是到了500架的規模，2016年突破700架。如今，南航擁有包括波音787、777、737系列，空客A380、A330、A320系列等世界上最先進的飛機超過800架，更是全球首批同時運營空客A380及夢想客機波音787的航空公司，每天有2000多個航班飛至全球40多個國家和地區、224個目的地，機隊規模、航班數量、通航地點仍在不斷擴大中。

南方航空表示，按照往例，每年11月的官網大促是南方航空年度盛事，祭出的折扣往往是年度最優惠，為歡慶800架機隊規模的里程碑，今年更是首次加碼舉辦購票抽機票的活動，且除了機票外，南航還要送出A380飛機模型、護照包等多樣好禮，鼓勵大家可以趁早規畫明年3月到9月精緻又划算的旅遊。南航官網大促將從11月5日正式開賣，僅有7天的促銷時間，旅客可至南方航空官網訂購優惠機票：https://global.csair.com/TW/TW/Home

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