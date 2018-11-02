異鄉情定中台灣嘉年華 4日中興新村登場

2018年11月02日 17:34 中時 廖志晃

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖，歡迎大家參加「異鄉情定中台灣」嘉年華。（廖志晃攝）

製作新住民傳統美食，體驗異國風味。（廖志晃攝）

新住民穿著傳統服飾，預告異鄉情定中台灣4日登場。（廖志晃攝）

行政院中部聯合服務中心，整合台中、彰化、苗栗、南投4縣市觀光旅遊資源，並結合新住民文化及特色美食，將於4日在南投市中興新村舉辦「異鄉情定中台灣」嘉年華會；希望為觀光產業注入多元內涵 ，吸引更多國內外遊客到中台灣旅遊、品嘗美食。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示 行，今年以「異鄉情定中台灣」為主題，結合新住民文化，推廣中部4縣市豐富的觀光旅遊資源；當天並邀請新住民第2代，進行母語說故事比賽，希望能他們將來成為台灣推廣新南向政策，與國際交流的外交尖兵、民間大使。

湯火聖指出，新住民來到台灣，帶來不同文化與異國美食，嘉年華當天將有20多家的新住民美食店家進駐，讓民眾一飽口福；今年還彙整中、彰、投、苗4縣市共165家異國美食店家資訊，便利民眾透過美食地圖探訪異國風味料理。

南投縣議員羅美玲，也是來自馬來西亞的新住民，她與來自越南、緬甸、柬埔寨、泰國、印尼等國的新住民，和在場貴賓一起製作越南美食春捲與緬甸涼拌木瓜絲，並期許大家多了解新住民，感受新住民文化的獨特風情與魅力。

異鄉情定中台灣當天，現場消費滿100元，即可獲得1張摸彩券，買越多送越多，豐富好禮包括液晶電視、自行車、異國文創小物等；在異國風情打卡地標拍照，上傳至臉書粉絲專頁指定貼文中，並分享貼文，可獲得迪士尼維尼熊絨毛玩偶1隻，共200隻玩偶，送完即止。

(中時 )