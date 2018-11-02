超瞎！萬聖節扮肢解名記者劊子手 電視台高層被罵翻

2018年11月02日 17:58 中時電子報 吳映璠

真的是玩過頭！土耳其檢方日前才證實華郵異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭勒斃後分屍，隔沒幾個小時，3,000公里外的英國倫敦竟有人扮成肢解卡舒吉的劊子手參加萬聖節派對，這個人還是一名電視台高層，消息傳出後各界一致撻伐。

這位仁兄是英國獨立電視台（ITV）電視台的製作人左巴瑞（Asif Zubairy）。31日萬聖節，他受邀參加當晚電視節目主持人強納森羅斯（Jonathan Ross）在倫敦住宅舉辦的萬聖節變裝派對，現場星光熠熠，包括知名演員班奈狄克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、喜劇演員吉米．卡爾（Jimmy Carr）都參加，左巴瑞出現時卻嚇壞眾人，因為他裝扮成肢解卡舒吉的劊子手，頭戴阿拉伯頭巾、身穿白色罩袍，袍子上卻血跡斑斑，手上還拿著一隻斷掉的手腕。

Halloween, London. Jamal Khashoggi on everyone's mind. This is from British celebrity's party. @HodanTV @HarunMaruf @Hamza_Africa @zahrakeen_ pic.twitter.com/4ObcpAYhdA — Avv Liban Hassan Mohamed (@libanrussia) 2018年11月1日

ITV boss apologises for dressing up as Jamal Khashoggi’s ‘blood-stained Saudi executioner’ at Jonathan Ross Halloween bash https://t.co/0hbf3MOF0q pic.twitter.com/gQJy6C8Wmj — The News Amed (@thenewsamed) 2018年11月2日

左巴瑞扮成劊子手的照片流出後，隨即引起撻伐聲浪，英國每日郵報（Daily Mail）形容左巴瑞的裝扮完全沒有sense、品味駭人，更引述公職生涯行為標準委員會（Committee on Standards in Public Life）前主席葛蘭姆爵士（Sir Alistair Graham），批評「經驗如此豐富的人，竟然對大眾的道德底線這麼無知」。

Does Asif Zubairy, Head of Commissioning for comedy & Entertainment still have a job? Unbelievable crass and stupid behaviour. https://t.co/RtkLSCZz7J — DavidSloanUK (@DavidSloanUK) 2018年11月1日

網友更一致評論「品味真差」，「更糟的是強納森羅斯竟然邀請他參加派對」，也有推友反問「他的工作不保了？」面對各界強烈抨擊，左巴瑞解釋是參加私人派對，不過也為自己冒犯到別人致歉。

左巴瑞是ITV喜劇及娛樂節目製作部門的主管，他擔任ITV的節目製作長達7年，電視經驗更達35年，過去也曾在澳洲工作，曾負責製播澳洲達人秀，是經驗非常豐富的電視人。現在他則掌管ITV娛樂部門，手上節目包括搞笑綜藝節目《名人猛料》（Celebrity Juice）。

卡舒吉上月2日走進沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館後就失去聯繫，沙國政府已承認卡舒吉在領事館內遇害，土國官方則宣布卡舒吉遭勒斃並分屍，過去一個月各項消息更指向卡舒吉遇害前遭殘忍凌虐，沙國至今仍未交代卡舒吉遺體下落，這起記者謀殺案引起國際社會高度關注，更讓沙國與西方國家關係陷入緊張。

(中時電子報)