超瞎！萬聖節扮肢解名記者劊子手 電視台高層被罵翻

英國電視節目製作人左巴瑞在萬聖節派對上裝扮成肢解華郵異議記者卡舒吉的劊子手，遭到各界撻伐。（圖／擷取自推友Avv Liban Hassan Mohamed）

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中時電子報

真的是玩過頭！土耳其檢方日前才證實華郵異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭勒斃後分屍，隔沒幾個小時，3,000公里外的英國倫敦竟有人扮成肢解卡舒吉的劊子手參加萬聖節派對，這個人還是一名電視台高層，消息傳出後各界一致撻伐。

這位仁兄是英國獨立電視台（ITV）電視台的製作人左巴瑞（Asif Zubairy）。31日萬聖節，他受邀參加當晚電視節目主持人強納森羅斯（Jonathan Ross）在倫敦住宅舉辦的萬聖節變裝派對，現場星光熠熠，包括知名演員班奈狄克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、喜劇演員吉米．卡爾（Jimmy Carr）都參加，左巴瑞出現時卻嚇壞眾人，因為他裝扮成肢解卡舒吉的劊子手，頭戴阿拉伯頭巾、身穿白色罩袍，袍子上卻血跡斑斑，手上還拿著一隻斷掉的手腕。

左巴瑞扮成劊子手的照片流出後，隨即引起撻伐聲浪，英國每日郵報（Daily Mail）形容左巴瑞的裝扮完全沒有sense、品味駭人，更引述公職生涯行為標準委員會（Committee on Standards in Public Life）前主席葛蘭姆爵士（Sir Alistair Graham），批評「經驗如此豐富的人，竟然對大眾的道德底線這麼無知」。

網友更一致評論「品味真差」，「更糟的是強納森羅斯竟然邀請他參加派對」，也有推友反問「他的工作不保了？」面對各界強烈抨擊，左巴瑞解釋是參加私人派對，不過也為自己冒犯到別人致歉。

左巴瑞是ITV喜劇及娛樂節目製作部門的主管，他擔任ITV的節目製作長達7年，電視經驗更達35年，過去也曾在澳洲工作，曾負責製播澳洲達人秀，是經驗非常豐富的電視人。現在他則掌管ITV娛樂部門，手上節目包括搞笑綜藝節目《名人猛料》（Celebrity Juice）。

卡舒吉上月2日走進沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館後就失去聯繫，沙國政府已承認卡舒吉在領事館內遇害，土國官方則宣布卡舒吉遭勒斃並分屍，過去一個月各項消息更指向卡舒吉遇害前遭殘忍凌虐，沙國至今仍未交代卡舒吉遺體下落，這起記者謀殺案引起國際社會高度關注，更讓沙國與西方國家關係陷入緊張。

(中時電子報)

文章來源：ITV comedy boss apologises after he is exposed as party-goer who dressed up as murdered Saudi journalist Jamal Khashoggi's executioner for Jonathan Ross's Halloween celebration

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